اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 11:35 م
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البرلمان الألمانى يصدق على صندوق لدعم الشركات الكبيرة فى مواجهة كورونا

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:34 م
البرلمان الألمانى يصدق على صندوق لدعم الشركات الكبيرة فى مواجهة كورونا البرلمان الألمانى
أ ش أ

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صدق البرلمان الألمانى، اليوم الأربعاء، على إنشاء صندوق بمليارات اليوروهات لإنقاذ الشركات الكبيرة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، ويعرف باسم "صندوق الاستقرار الاقتصادى". 
وطبقا لتقارير إعلامية ألمانية فإن "صندوق الاستقرار الاقتصادي" سوف يعمل على تعزيز رأسمال الشركات، كما أنه من الممكن للدولة في حال الضرورة أن تستحوذ على أسهم في هذه الشركات.
ويبلغ إجمالي ميزانية الصندوق 600 مليار يورو لتعزيز رأس المال والضمانات بالنسبة للشركات، ومن المنتظر أن يعاد خصخصة الأسهم التي تستحوذ عليها الدولة في وقت لاحق بعد انقضاء الأزمة. 
ولفتت التقارير إلى أن نواب البرلمان قد صدقوا اليوم على قروض جديدة تصل قيمتها إلى 156 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين ونظام الصحة، وكذلك على مئات المليارات كضمانات للقروض المصرفية الممنوحة للشركات.


ألمانيا

البرلمان الألمانى

كورونا

كورونا فى ألمانيا

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