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البابا تواضروس يبدأ صلواته من الكاتدرائية: "لينقذنا الله من أخطار كورونا"

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:24 م
البابا تواضروس يبدأ صلواته من الكاتدرائية: "لينقذنا الله من أخطار كورونا" البابا تواضروس الثاني
كتبت سارة علام

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وصل  قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى الكاتدرائية المرقسية قادما من مقره الباباوي ليبدأ الصلاة التى دعا إليها كل المسيحيين بالاشتراك مع كل كنائس العالم  تضرعا لله لكى يحفظ مصر والعالم من أخطار وباء كورونا المستجد.

وتضمنت دعوة قداسة البابا تواضروس أن يصلى الجميع فى كل مكان كل فى بيته أو عمله في تمام الثانية عشرة منتصف ظهر الغد (ساعة الصليب)، الصلاة الرَبِّيَة "أبانا الذي في السموات" تليها طلبة "ارحمنا" التي تقال ضمن صلوات القداس الجريجورى بالكنيسة القبطية، والتي نصها:

"شعبك وبيعتك يطلبون إليك وبك إلى الآب معك قائلين:

ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا

ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا

ارحمنا ارحمنا ارحمنا يا الله مخلصنا

أنعم على شعبك بوحدانية القلب

أعط طمأنينة للعالم

ومزاجًا حسنًا للهواء"

كما ذكر بيان الكنيسة: البابا تواضروس يدعو إلى أن تسبق هذه الصلاة المشتركة رفع كل إنسان قلبه لمدة خمس دقائق، بصلوات وتضرعات إلى الله ليتحنن على كل سكان الأرض.

يشارك قداسة البابا المصلين من المقر البابوي بالقاهرة وذلك عبر القنوات القبطية الأربعة وأيضًا من على الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على موقع فيس بوك.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تماشيا مع سياسة الدولة لمحاصرة الفيروس القاتل.

واجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية،  لمناقشة آخر التطورات بشأن موضوع انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، وأصدرت اللجنة عدد من القرارات الهامة، أبرزها  غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة، وغلق قاعات العزاء واقتصار أي جناز على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات وتمنع الزيارات إلى جميع أديرة الرهبان والراهبات.


البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس والصلاة

الكنائس وكورونا

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