اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 02:52 م
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الاستعانة بـ"توك توك" لتوعية المواطنين بالالتزام بالحظر لمواجهة كورونا بمدينة فاقوس  

الأربعاء، 25 مارس 2020 02:08 م
الاستعانة بـ"توك توك" لتوعية المواطنين بالالتزام بالحظر لمواجهة كورونا بمدينة فاقوس   الاستعانة بتوك توك لتوعية الاهالي بقرارات الحظر
الشرقية -فتحية الديب

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دفعت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة فاقوس، بـ"توك توك" يحمل مكبرات صوت؛ لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بقرارات حظر حركة المواطنين لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

من جانبه، وجهَّ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بالدفع بسيارات مُحملة بمكبرات صوتية تجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور؛ لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات الحكومة المصرية بشأن حظر حركة المواطنين بالشوارع والطرقات من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد.

وأمر المحافظ، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، بتشغيل مكبرات الصوت بكافة المساجد لحث المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتنفيذ قرار وإجراءات الحظر.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ، وإيقاف وسائل النقل الجماعي (العامة والخاصة)، مع إغلاق جميع المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يُقدم أنشطة ترفيهية بشكل كامل، وإغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط.

 

وأوضح المحافظ، أنه سيتم إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محلات بيع السلع والمولات التجارية، وذلك من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع الإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت، وتعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين، مثل (السجل المدني والجوازات والشهر العقاري وتراخيص البناء)، باستثناء مكاتب الصحة، وإغلاق كافة النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب، ومد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى بعد 29 مارس الجاري، والاستمرار في تخفيض حجم العمالة بالمصالح الحكومية والقطاع العام لمدة 15 يومًا آخرين، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.


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