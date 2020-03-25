اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تغلق وسائل النقل العام وتقيد التحرك من مساء الخميس إلى الأحد

الأربعاء، 25 مارس 2020 10:59 م
الإمارات تغلق وسائل النقل العام وتقيد التحرك من مساء الخميس إلى الأحد الشرطة الإماراتية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء إن الإمارات ستفرض قيودا على حركة النقل والأشخاص اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 مارس إلى السادسة صباح يوم الأحد 29 مارس وذلك لتعقيم وسائل النقل العام والمنشآت العامة.

وأهابت وزارتا الصحة والداخلية بالمواطنين البقاء في منازلهم طوال هذه الفترة وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل الطاقة والقطاع المصرفي وقطاع الاتصالات وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع المياه وقطاع المطارات والمشاريع الإنشائية.

 

 


الإمارات

شرطة الإمارات

حظر تجول

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات تحيل 64 شخصا للنيابة خالفوا قانون مكافحة الأمراض السارية

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:53 م

طقس الخليج.. غائم جزئيا فى الإمارات والبحرين.. وأمطار فى السعودية

الأربعاء، 25 مارس 2020 08:00 ص

الخليج يتصدى لفيروس كورونا.. شئون الحرمين تشدد على الالتزام بالمنازل.. حظر تجول بالسعودية والكويت ومحاسبة المخالفين.. الإفراج عن بعض السجناء.. الإمارات تتوسع فى الأسواق الإلكترونية وطرح 22 تطبيقا جديدا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:02 م

ضاحى خلفان: الإمارات اتخذت إجراءات احترازية صارمة للتصدى لفيروس كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 06:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

الملكة إليزابيث تجرى اتصالاً هاتفيًا مع بوريس جونسون من داخل العزل الصحى

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

فيديو.. وزير الداخلية: المواطنون على علم بالأزمة عالميًا ونثق بوعى المصريين

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة