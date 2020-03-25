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فى رابع يوم..

الأوقاف: لا مخالفات في تطبيق قرار غلق المساجد وانهاء العمل فى الخامسة

الأربعاء، 25 مارس 2020 07:59 م
الأوقاف: لا مخالفات في تطبيق قرار غلق المساجد وانهاء العمل فى الخامسة وزاره الاوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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تابعت غرفة عمليات الاوقاف، عملها فى رابع يوم من تطبيق قرار غلق المساجد عملها، حيث لم ترصد اى مخالفات، بينما رصدت ما يقارب من 15 مخالفة امس الثلاثاء، فى ثالث أيام تطبيق قرار غلق المساجد للحد من انتشار عدوى وباء كورونا.

وباشرت الغرفة عملها اليوم فى رابع أيام تطبيق قرار الغلق، حيث لم تتجاوز المخالفات الحد الأقصى الموجب لعقوبات الفصل سوى مخالفة واحدة، وقامت وزارة الاوقاف، بصرف القيادات فى الخامسة مساء تطبيقا لقرار الحظر، وذلك لاول مرة حيث تعتاد الوزارة ابقاء القيادات حتى التاسعة مساء.

من جانبه أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة إمام وخطيب مسجد الديروطية بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، لتعمده فتح المسجد وأداء صلاتى المغرب والعشاء جماعة وترك المسجد مفتوحًا لأداء صلاة الجنازة مما يعنى تعمده الواضح لمخالفة جميع التعليمات.

وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة ستنهى خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التى يعيشها العالم كله، وفى ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة فى المسجد فى ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد في بيان له أن من يتحدثون عن حرمة غلق المساجد في الظروف الآنية إما جهلة أو أعداء للوطن والإنسانية من الجماعات الضالة وعناصرها الخائنة لدينها ووطنها، كما يؤكد أن ما يُذكر عن ذكر فيروس كورونا في القرآن الكريم تخاريف وتحميل للنص القرآني ما لا يحتمله من جهل الجاهلين، وينبغي تطبيق حالة الطوارئ على كل من يتحدث فيما يتصل بالأزمة الآنية من غير جهات الاختصاص ، ويجب توقيع أقصى عقوبة على من يتخذ مواقع التواصل في المتاجرة بالأزمات.

 

 


وزاره الاوقاف

قرار حظر التجوال

غلق المساجد

المساجد

الأوقاف

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