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الأوقاف: غلق مكتبة الوزارة بالسيدة زينب وجميع مكتبات الاطلاع بداية من الغد

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:53 م
الأوقاف: غلق مكتبة الوزارة بالسيدة زينب وجميع مكتبات الاطلاع بداية من الغد وزارة الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت

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قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غلق مكتبة مسجد السيدة زينب ومكتبة المركز الثقافى بمسجد الميناء بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقرر وزير الأوقاف حسب بيان صحفى مساء اليوم الأربعاء، غلق مكتبة المركز الثقافى بمسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء وسائر مكاتب الإطلاع سواء كانت ملحقة بمسجد أم مستقلة بذاتها إبتداء من صباح غد الخميس الموافق 26 مارس الجارى، وذلك طوال مدة تعليق الجمع والجماعات بالمساجد، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين من كل سوء ومكروه ، وأن يرفع الكرب عن البشرية جمعاء.

وقالت وزارة الأوقاف، ياتى ذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها وزارة ن المصرية للإسهام فى الحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابعت غرفة عمليات الأوقاف، عملها فى رابع يوم من تطبيق قرار غلق المساجد عملها، حيث لم ترصد أى مخالفات، بينما رصدت ما يقارب من 15 مخالفة أمس الثلاثاء، فى ثالث أيام تطبيق قرار غلق المساجد للحد من انتشار عدوى وباء كورونا.

فيما باشرت الغرفة عملها اليوم فى رابع أيام تطبيق قرار الغلق، حيث لم تتجاوز المخالفات الحد الأقصى الموجب لعقوبات الفصل سوى مخالفة واحدة، وقامت وزارة الأوقاف، بصرف القيادات فى الخامسة مساء تطبيقا لقرار الحظر، وذلك لأول مرة حيث تعتاد الوزارة ابقاء القيادات حتى التاسعة مساء.

وباشرت الغرفة عملها اليوم فى رابع أيام تطبيق قرار الغلق، حيث لم تتجاوز المخالفات الحد الأقصى الموجب لعقوبات الفصل سوى مخالفة واحدة، وقامت وزارة الأوقاف، بصرف القيادات فى الخامسة مساء تطبيقا لقرار الحظر، وذلك لأول مرة حيث تعتاد الوزارة ابقاء القيادات حتى التاسعة مساء.


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