اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مارس 2020 11:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف تصدر عدد لمجلة الأطفال عن الربوتات والاختراعات

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:55 م
الأوقاف تصدر عدد لمجلة الأطفال عن الربوتات والاختراعات مجله الفردوس
كتب - إسماعيل رفعت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الاوقاف، مجلة الفردوس للأطفال عدد شهر شعبان 1441هـ، تضمنت موضوعات التكنولوجيا والتطور، منها: موضوع الإنسان الآلي، و تحويل القبلة ومغامرات فلفلة وحكايات، وفردوس وسماحة، والحقيقة والخيال (الروبوت).

وتنطلق بمحافظة الوادى الجديد مسابقة سنوية تُعْنىَ بتشجيع نوابغ الأطفال والناشئة والشباب من أبناء محافظة الوادي الجديد والمحافظات الحدودية ومحافظات الوجه القبلي لتشمل محافظات : (الوادي الجديد - شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الفيوم - بني سويف– المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر - أسوان).

 وتشمل ثلاثة فروع: الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده، الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم وفهم معاني الكلمات للناشئة تحت 12 سنة، الفرع الثالث : لذوي الاحتياجات الخاصة ثلاث مستويات (القرآن الكريم كاملا - نصف القرآن الكريم - ربع القرآن الكريم).

وخصصت محافظة الوادي الجديد مبلغ مليون جنيه جوائز للفائزين مع استضافة التصفيات النهائية بالمحافظة، وستقوم وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل على المسابقة وترشيح أفضل المتقدمين من كل محافظة من المحافظات المذكورة من خلال المسابقات التمهيدية لهذه المسابقة، لن يتم الشروع في المسابقة إلا بعد عودة الدراسة للمدارس.

 فيما أصدرت وزارة الاوقاف، الترجمة الإيطالية والترجمة الروسية لكتاب ” فقه الدولة وفقه الجماعة ” لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .

 ويهدف الكتاب إلى إبراز أهمية بناء الدولة وضرورة الحفاظ عليها , وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان .

ويفرق الكتاب بين فقه الدولة القائم على البناء وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.

كما يفرق الكتاب بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة , ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة. واكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، موضحا أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.

 


وزاره الاوقاف

مجله الفردوس

غلق المساجد

وزير الاوقاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

متحدث الوزراء: إعفاء الموظفين المقيمين خارج القاهرة من الحضور لمقر عملهم

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

رسائل وزير الداخلية من الشارع فى الساعات الأولى لتطبيق حظر التجوال.. اللواء محمود توفيق: مؤتمنون على حماية أمن وسكينة المواطنين.. التعامل بحزم مع محاولات التشكيك فى إجراءات الدولة.. ويجب التكاتف لعبور الأزمة

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

مكاسب السوبر المصري والإفريقى..ثلاثة ملايين يورو زيادة فى سعر 3 لاعبين بالزمالك

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

صور.. وزير الداخلية يتفقد الشوارع فى الساعات الأولى من تطبيق حظر التجوال

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

هدوء تام بميدان لبنان والشوارع المجاورة وإغلاق المطاعم تنفيذا لحظر التجول.. فيديو وصور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

التزام المواطنين بقرار حظر التجوال وخلو شوارع وسط القاهرة من المارة.. صور

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

الصحة فى رسائل SMS للأطباء: أنتم أبطال مصر فى المعركة ضد فيروس كورونا

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

بدء حظر التجوال في أنحاء البلاد وانتشار شرطي مكثف في الشوارع

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الداخلية تضبط أطنانا من الأغذية احتكرها التجار وكمامات مغشوشة.. فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

الصحة تعلن خطة جديدة لمحاربة فيروس كورونا ابتداء من الخميس ٢٦ مارس..فيديو

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

كندا تسجل 27 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 3197 خلال 24 ساعة

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

إصابة نائبة رئيس الوزراء الإسباني بفيروس كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة