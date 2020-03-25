الأوقاف تصدر عدد لمجلة الأطفال عن الربوتات والاختراعات

كتب - إسماعيل رفعت

أصدرت وزارة الاوقاف، مجلة الفردوس للأطفال عدد شهر شعبان 1441هـ، تضمنت موضوعات التكنولوجيا والتطور، منها: موضوع الإنسان الآلي، و تحويل القبلة ومغامرات فلفلة وحكايات، وفردوس وسماحة، والحقيقة والخيال (الروبوت).

وتنطلق بمحافظة الوادى الجديد مسابقة سنوية تُعْنىَ بتشجيع نوابغ الأطفال والناشئة والشباب من أبناء محافظة الوادي الجديد والمحافظات الحدودية ومحافظات الوجه القبلي لتشمل محافظات : (الوادي الجديد - شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مطروح – الفيوم - بني سويف– المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر - أسوان).

وتشمل ثلاثة فروع: الفرع الأول : حفظ القرآن الكريم وفهم مقاصده، الفرع الثاني : حفظ القرآن الكريم وفهم معاني الكلمات للناشئة تحت 12 سنة، الفرع الثالث : لذوي الاحتياجات الخاصة ثلاث مستويات (القرآن الكريم كاملا - نصف القرآن الكريم - ربع القرآن الكريم).

وخصصت محافظة الوادي الجديد مبلغ مليون جنيه جوائز للفائزين مع استضافة التصفيات النهائية بالمحافظة، وستقوم وزارة الأوقاف بالإشراف الكامل على المسابقة وترشيح أفضل المتقدمين من كل محافظة من المحافظات المذكورة من خلال المسابقات التمهيدية لهذه المسابقة، لن يتم الشروع في المسابقة إلا بعد عودة الدراسة للمدارس.

فيما أصدرت وزارة الاوقاف، الترجمة الإيطالية والترجمة الروسية لكتاب ” فقه الدولة وفقه الجماعة ” لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة .

ويهدف الكتاب إلى إبراز أهمية بناء الدولة وضرورة الحفاظ عليها , وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان .

ويفرق الكتاب بين فقه الدولة القائم على البناء وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد.

كما يفرق الكتاب بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ومفهومها في منظور الجماعة , ويحذر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة. واكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية، موضحا أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية.