اليوم السابع
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الأزهر: الإمام الأكبر ليس له أى صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:50 ص
الأزهر: الإمام الأكبر ليس له أى صفحات أو حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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أعلن المركز الإعلامي للأزهر الشريف، رصده بعض الصفحات التى تستخدم اسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. 
 
وأكد المركز الإعلامي للأزهر أنه لا توجد لفضيلة الإمام الأكبر أية صفحات أو حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن الصفحات الرسمية للأزهر على هذه المواقع صفحات موثقة وتحمل اسم «الأزهر الشريف».
 
وأكد المركز الاعلامى أن روابط الصفحات الرسمية للأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي:
 
صفحة الأزهر على فيسبوك:
https://www.facebook.com/OfficialAzharEg/
 
صفحة الأزهر باللغة الإنجليزية على فيسبوك:
https://www.facebook.com/Al-Azhar-Al-Sharif-120947462632081/
 
 تويتر:
 https://twitter.com/AlAzhar
 
إنستجرام: https://www.instagram.com/OfficialAzhareg/
 
يوتيوب:
https://www.youtube.com/channel/UC9rl8fUlMM0BxTQKKGP5YzQ
 
وكان قد قرر مجلس إدارة صحيفة صوت الأزهر لسان حال مشيخة الأزهر الشريف جامع وجامعة، حجب النسخة الورقية فى إطار مكافحة فيروس كورونا، وأصدرت الصحيفة بيان جاء فيه : فى هذه الأوقات الصَّعْبة التى يواجهها الوطن والإنسانية كلُّها فى مكافحة فيروس «كورونا» والتصدِّى لانتشاره، وتنفيذاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وتماشياً مع السِّياسة العامَّة للدولة فى هذه المرحلة، وانسجاماً مع الإجراءات المكثَّفة التى اتخذها الأزهر الشريف فى هذا الصَّدد - رأى مجلسا الإدارة والتحرير لجريدة «صوت الأزهر» تبنِّى سياسة «العمل من المنزل»، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل صدور الجريدة بصِيَغٍ غير ورقية، ووصولها لقارئها فى الوقت نفسه. 
 
وقرَّرت الجريدة تعطيل صدور نسختها الورقية بشكل مؤقَّت، مع التوسُّع فى تقديم الخدمات الإلكترونية للآلاف من المشتركين والقُرَّاء فى مصر والعالم الإسلامى، مع انتظام صدور نسخة pdf من الجريدة وتوزيعها على نطاق واسع، وتطوير موقع الجريدة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وصفحة الجريدة على موقع التواصل الاجتماعى Facebook، إلى جانب التعاون مع جميع المَنصَّات المُميَّزة للأزهر الشريف وجامعة الأزهر وباقى المؤسسات الأزهرية، وإطلاق تطبيق إلكترونى للجريدة، بالتعاون مع بوابة الأزهر الشريف.

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