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الأرصاد: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والقاهرة 26 درحة

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:18 ص
الأرصاد: غدا ارتفاع بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والقاهرة 26 درحة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الخميس ارتفاع بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
 
وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، أمطار خفيفة على  مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا وأمطار خفيفة والرياح تنشط أحيانا مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس، بالقاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 15 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجات، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16 درجات، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.
 
ويشهد اليوم الأربعاء، بالقاهرة الكبرى طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة ، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، وأمطار خفيفة إلى مناطق متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.
  إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة ،  وشمال الصعيد طقس معتدل نهارا  شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة .
                                                                     


 


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