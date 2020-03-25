اليوم السابع
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الأردن يخفف حظر التجول ويسمح للمتاجر بفتح أبوابها

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:00 ص
الأردن يخفف حظر التجول ويسمح للمتاجر بفتح أبوابها عمر الرزاز رئيس الحكومة الأردنية
رويترز

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قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إن الحكومة ستسمح للناس بالسير على الأقدام لشراء البقالة في المتاجر الصغيرة لتسهيل الحياة اليومية لما يقرب من عشرة ملايين نسمة وسط حظر تجول صارم لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم فرض حظر التجول يوم السبت بعد أن أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله مرسوما يمنح الحكومة سلطات واسعة لفرض حظر تجول ينفذه الجيش وإجراءات أخرى تقيد الحريات المدنية والسياسية،  وبررت الحكومة القيود الصارمة بقولها إن الكثير من الناس قد استخفوا بدعوات البقاء في منازلهم، وخاطروا بانتشار الفيروس بسرعة.

وأغلقت المتاجر والمخابز وحتى الصيدليات منذ ذلك الحين في إغلاق كامل للأنشطة التجارية وانتشر الجيش في جميع أنحاء البلاد وحذر من أن أى شخص يغادر منازله سيواجه السجن لمدة عام.

وقال الرزاز، إن السلطات ستسمح للناس ابتداء من اليوم الأربعاء بمغادرة منازلهم من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة السادسة مساء للذهاب سيرا على الأقدام إلى المتاجر الصغيرة والبقالة والمخابز والصيدليات.


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فيروس كورونا

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