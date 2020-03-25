اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 06:50 ص
خالد صلاح
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الأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 25 مارس 2020 06:39 ص
الأرجنتين تسجل 86 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة محاولات لمنع تفشى كورونا
وكالات

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أعلنت الأرجنتين تسجيل 86 إصابة إضافية بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، ذكرت وزارة الصحة الأرجنتينية في بيان صباح اليوم، الأربعاء، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات إلى 387 حالة.

وأشارت، إلى أن الأرجنتين سجلت حتى الآن 6 حالات وفاة بالفيروس.

كان الرئيس الأرجنتينى  ألبرتو فرنانديز، قال إن بلاده ستنشئ 8مستشفيات طوارئ نموذجية لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء  أكد فرنانديز، أن أولوية الحكومة تتمثل في تعزيز نظام الصحة العامة لرعاية جميع الأرجنتينيين.

يشار إلى أن الأرجنتين سجلت  الثلاثاء 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع الإجمالي بذلك إلى 79 شخصا.

وكان الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فيرنانديز، عمق من التدابير الاحترازية لمنع نشر فيروس كورونا، وأصدر قرار بإغلاق الحدود مع البلدان المجاورة، وذلك لمدة شهر ويمكن تمديده وفقا لتطور وضع الوباء.


الارجنتين

كورونا

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صحه الارجنتين

تفشى كورونا

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