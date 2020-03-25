اليوم السابع
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اعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم فترة تعليق الدراسة بكفر الشيخ

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:40 ص
اعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم فترة تعليق الدراسة بكفر الشيخ رئيس الجامعة
كفر الشيخ محمد سليمان

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قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إنه قرر اعفاء طلاب المدن الجامعية وعدم تحملهم أي مصروفات أو رسوم إلا عن المدة الفعلية التي قضوها في المدن، ولن يتحملوا أي مصاريف خلال فترة تعليق الدراسة، والمحددة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موضحًا أنه غير مسموح للطلاب بالحضور لمقار المدن لأخذ متعلقاتهم الشخصية نظرًا للتعقيم والتطهير الكامل للمدن، في إطار مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،إنه وجه  استمرار انتشار نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية والارتكازات بين محافظة كفر الشيخ والمحافظات المحيطة، في نقاط ثابتة ومتحركة في محاولة جادة لمنع أي انتشار مُحتمل لفيروس كورونا، وأعمال الفحص للقادمين من منطقة بلقاس والمعصرة بتوفير أجهزة كاشفة لدرجات الحرارة لرصد أي حالة ارتفاع في درجات الحرارة، بكمين قرية الجرايدة الواقعة على حدود محافظتي كفر الشيخ والدقهلية لفحص القادمين من بلقاس والمعصرة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن نقاط التفتيش تهدف لرصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع المنافذ، على ان يتم التعامل الفوري فور الاشتباه في أي إصابة بالتنسيق مع مديرية الصحة، مشددًا على مُحاصرة الأوبئة والفيروسات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وقال اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه تم غلق 5 صالات « جيم» بمدينة كفر الشيخ ،كما تم غلق 30 محلاً مخالفاً، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بشأن غلق جميع الصالات الرياضية «الجيم» واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.


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