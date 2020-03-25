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اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية فى دمياط .. صور

الأربعاء، 25 مارس 2020 11:01 ص
اعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية فى دمياط .. صور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط القرار رقم 115لسنة 2020 بشأن اعتماد مخطط منطقة المثلث بالسنانية مدينة دمياط وذلك بعد الاطلاع على القانون 43لسنة 1979بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وكذلك الاطلاع على القانون رقم 119لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاته، وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة فى 27/10/2019 على اتخاذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة نحو الاعتماد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية.

 

وتضمن القرار فى مادة الأولى: يعتمد المخطط التفصيلى لمنطقة المثلث بالسنانية بشارع الكوبرى العلوى بمدينة دمياط و المحددة بالخرائط وفقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط الاستراتيجى العام المعتمد لمدينة دمياط.

 

المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الجهات المعنية التنفيذ.

 

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