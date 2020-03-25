اطمن على نفسك.. لماذا يطلب الطبيب تحليل صورة دم كاملة CBC للطفل؟

كتبت فاطمة خليل

تحليل CBC أو صورة الدم الكاملة من التحاليل الهامة التى تكشف العديد من الأشياء مثل مستويات الجلوكوز أو الهيموجلوبين أو خلايا الدم البيضاء، ويمكن أن يساعد ذلك على اكتشاف الأمراض فى بعض الأحيان ، يمكن أن تساعدهم اختبارات الدم على معرفة مدى عمل العضو (مثل الكبد أو الكلى)، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على أهمية اختبار تحليل صورة الدم الكاملة للطفل وفقا لموقع kids health.

تحليل cbc

ما هو تحليل صورة الدم الكاملة؟

اختبار صورة الدم الكاملة (CBC) هو اختبار دم يساعد الأطباء على التحقق من مستوى الأنواع المختلفة من الخلايا فى الدم، يقيس CBC:

-خلايا الدم الحمراء ، التى تنقل الأكسجين إلى أجزاء الجسم المختلفة.

-خلايا الدم البيضاء ، التى تساعد فى مكافحة الالتهابات.

-الصفائح الدموية ، التى تساعد على تجلط الدم لوقف النزيف.



لمإذا يطلب طبيبك تحليل CBC لطفلك ؟ يمكن إجراء CBC كجزء من ألفحص الروتينى لفحص المشكلات أو لأن الطفل لا يشعر بحالة جيدة.

يمكن لمستويات خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية أن تزود الأطباء بمعلومات حول المشاكل المحتملة مثل فقر الدم عند الاطفال والالتهابات وغيرها من الحالات.



تحليل cbc

كيف يتم عمل تحليل CBC للاطفال والرضع؟

تأخذ معظم اختبارات الدم كمية صغيرة من الدم من الوريد، للقيام بذلك ، سيقوم أخصائى الصحة بما يلي:

-تنظيف الجلد.

-وضع شريط مطاطى (ضمادة) فوق المنطقة لجعل الأوردة تنتفخ بالدم.

- ادخال إبرة فى الوريد (عادة فى الذراع داخل الكوع أو على ظهر اليد).

-سحب عينة الدم فى قارورة أو حقنة.

- نزع الشريط المطاطى وازالة الإبرة من الوريد

وفى الرضع ، تتم عمليات سحب الدم فى بعض الأحيان فى كعب طفلك بإبرة صغيرة لجمع عينة صغيرة من الدم.

متى تكون نتيجة تحليل CBC جاهزة؟

تتم معالجة عينات الدم بواسطة آلة، وقد يستغرق الأمر بضع ساعات إلى يوم حتى تتاح النتائج.

إذا أظهرت نتائج الاختبار علامات على وجود مشكلة، فقد يطلب الطبيب اختبارات أخرى لمعرفة المشكلة وكيفية معالجتها.