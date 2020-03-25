اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 10:21 م
خالد صلاح
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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب إلى 225 حالة

الأربعاء، 25 مارس 2020 09:00 م
ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب إلى 225 حالة حظر تجول بالمغرب بسبب كورونا
رويترز

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قالت وزارة الصحة المغربية مساء اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى المغرب ارتفع بواقع 55 حالة خلال 24 ساعة، ليصل إلى 225.

وأضافت الوزارة أن هناك حالة وفاة سادسة، وهو مغربي (65 عاما)، كان يعاني من أمراض مزمنة. وما زالت الدارالبيضاء تتصدر الترتيب في عدد الإصابات، تليها الرباط وسلا والقنيطرة، ثم فاس ومكناس.

واتخذ المغرب عدة إجراءات للحد من تفشي الفيروس، منها إغلاق المدارس وحظر التجمعات، كما فرض حالة الطوارئ الصحية منذ 20 مارس الحالي، وتمتد إلى 20 أبريل المقبل، وحظر الرحلات الجوية الدولية والمحلية، والتنقل بين المدن.

 

 

 

 


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