اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 04:50 م
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ارتفاع سعر سلة خامات "أوبك" لـ 26.53 دولار للبرميل

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:42 م
ارتفاع سعر سلة خامات "أوبك" لـ 26.53 دولار للبرميل أوبك
كتبت- مروة الغول

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أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) الیوم الأربعاء، أن سعر سلة خاماتھا ارتفع أمس الثلاثاء، 1.81 دولار لیصل إلى 26.53 دولار للبرمیل مقابل 24.72 دولار یوم الاثنین الماضي.
 
وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) أن المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي سجل 52.43 دولار للبرمیل.
 
وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج 14 نوعا وھى خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى.
 
وكانت الأمانة العامة للمنظمة قد توقعت في تقریرھا الشھري أن یتراجع الطلب العالمي على خام (أوبك) في عام 2020 إلى 28.2 ملیون برمیل یومیا اي اقل بنحو 1.7 ملیون برمیل یومیا عن مستوى 2019.
 
وقالت الأمانة العامة في تقریرھا ان سعر سلة خامات (أوبك) سجل انخفاضا حادا في شھر فبرایر وصل الى نحو 10 دولارات لیصل إلى 55.49 دولار للبرمیل وھو أدنى مستوى لھا منذ سبتمبر.
 
ومن المقرر أن تنتھي صلاحیة اتفاق خفض الإنتاج بین (أوبك) وحلفائھا بقیادة روسیا بنھایة شھر مارس الجاري في وقت تسبب فیه فیروس (كورونا المستجد - كوفید 19 (في تراجع الطلب العالمي على النفط.
 
ویقضي الاتفاق الاخیر المبرم في السادس من شھر دیسمبر الماضي بین وزراء نفط منظمة اوبك والمنتجین المستقلین بزیادة خفض الانتاح بواقع 500 الف برمیل یومیا لیرتفع اجمالي تقلیص الإنتاج إلى 1.7 ملیون برمیل یومیا حتى نھایة الربع الاول من العام الحالي.

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