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احذر.. تطبيق حظر التجول اليوم فى تمام السابعة والحبس عقوبة المخالفين

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:44 م
احذر.. تطبيق حظر التجول اليوم فى تمام السابعة والحبس عقوبة المخالفين حبس
كتبت : نورا فخرى

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مع دقات الساعه السابعة من مساء اليوم، يبدأ تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بمنع حركة المواطنين على كافة الطرق (حظر التجول) حتى الساعه الـ6 من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الدولة الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

 

وتزامنا مع توقيت حظر التجول، توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، أي خلال الفترة من الساعة السابعة حتي الساعه السادسة صباحا.

وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبة الذي تضمنها القرار رقم 766 لسنه 2020، حال مخالفة المواطنين قرار حظر التحول في التوقيتات المحددة سلفا :

حسب المادة الـ(12) فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يٌعاقب كل من يخالف أحكام القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنية أو بإحدي هاتين العقوبتين.

جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أصدر  عددًا من القرارات الهامة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" بموجب الصلاحيات الممنوحة فى ضوء تفويض رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، لـ"مدبولى" فى اختصاصاته، المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ، وفى مقدمتها إعلان حظر التجول ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة 7 مساء حتى 6صباحا.

 

وشملت القرارات، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة ابتداء من الغد ولمدة أسبوعين من الساعة السابعة7 مساء حتى 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل النقل الجماعى والخاص خلال نفس الفترة، وغلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى؛ والقرار لا يسرى على المخابز والصيدليات وغلق المقاهى والكافيتريات، والملاهى الليلية وكل أنشطة الترفيه، وغلق المطاعم وما يماثلها من محال تقدم المأكولات والاقتصار على توصيل الطلبات للمنازل، تعليق خدمات الشهر العقارى ورخص البناء وغيرها من الإدارات التى تقدم خدمة، وغلق كل النوادى الرياضية والشعبية على كافة الجمهورية

 


الحكومة

حظر التجول

كورونا

الصحة

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