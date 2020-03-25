اتحاد المستشفيات الألمانى يتوقع تراجع معدل الإصابة بكورونا الأسبوع المقبل

توقع اتحاد المستشفيات الألمانى، تراجع معدل الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من بداية الأسبوع المقبل. فيما أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 31554 بينما بلغ عدد الوفيات 149.

وذكرت البيانات، أن عدد الإصابات ارتفع إلى 4191 بينما زادت الوفيات بواقع 36 حالة وفاة. وقال معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع لـ4764 حالة خلال يوم ليصل إلى 27436 حالة. وأضاف أن 114 شخصا توفوا بزيادة 28 شخصا عن العدد الذي نشر يوم الاثنين وهو 86 شخصا.