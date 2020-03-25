إنتاج 11 ألف عبوة كحول يوميًا تركيز 70% وطرحها كمطهرات بالمجمعات الاستهلاكية

كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى شركة السكر التابعة لها فى إنتاج كميات كبيرة من الكحول لاستخدامه كمطهر بنسبة تركيز 70% كحول مع بعض الألوان والروائح، وطرحه فى فروع الشركات التابعة مثل منتجات شركة السكر مثل منتج "555" ومنتج لافندر، وسيجرى طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبهًا للعبوة، وأيضًا توفير عبوات 125 ملى.



وتنتج شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة الغذائية بوزارة التموين، ما يقرب من 11 ألف عبوة من الكحول تركيز 70% يوميا وطرحها بالمنافذ لاستخدامها كمطهرات، بجانب أيضًا توفير المنظفات، وكذلك كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بشكل مستمر وبكميات تلبى احتياجات المواطنين.



وتتلقى غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، تقارير يوميًا بشأن متابعة عمل المنشآت التموينية، حيث يجرى توفير حصص الدقيق للمخابز وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن، حيث أشارت إلى انتظام عمل المخابز على مستوى الجمهورية وتوفير الخبز المدعم للمواطنين بسعر 5 قروش للرغيف، بجانب أيضًا توفير المقررات التموينية لأصحاب البطاقات التموينية للمقيدين على البطاقات.



كما يجرى مد المجمعات الاستهلاكية بكافة السلع الغذائية مثل الأرز والسكر والزيت والجبن والبقوليات وغيرها من العديد من السلع الأخرى، وكذلك أيضًا توفير اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات مما يؤكد توافر السلع وبكميات كبيرة، بجانب أيضًا تأمين مخزون استراتيجى يكفى احتياجات البلاد لعدة أشهر.



على جانب آخر، يواصل موقع "دعم مصر" استقبال المواطنين أصحاب البطاقات التموينية لاستخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد إلكترونيًا دون الذهاب إلى مكاتب التموين منعًا لأى تجمعات وكإجراء احترازى من الوقاية من انتشار فيروس كورونا، بشرط سريان البطاقة قبل تلفها أو فقدها، وذلك بسب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد كما يتم خصم المتوفاة من بطاقات التموين يتم إلكترونيًا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة مع إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات "جديدة، فصل اجتماعى، تحويل" وأيضًا إلغاء محاضر الشرطة التى يجب تقديمها عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد، كذلك إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد ويتم خصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيًا ولمرة واحدة، وبالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم فقط خصم عدد الأرغفة بما يساوى 20 جنيهًا قيمة الحوالة وفقًا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام وبمجرد صدور بطاقات التموين يتوجه المواطن صاحب البطاقة مباشرة أو أحد الأفراد المستفيدين إلى المكتب بشرط تقديم بطاقة الرقم القومى وتوقيع المواطن بالاستلام.



وتشن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين حملات مستمرة على الأسواق وكذلك التعامل مع الشكاوى التى يتلقاها الخط الساخنن "19588" خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار المطهرات والكحوليات فى الصيدليات أو المحلات وأيضًا المتعلقة بالجودة، حيث يجرى تحرير محاضر للمخالفين فورا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التى تصل إلى الحبس لكل من تسول له نفسه فى استغلال الظروف التى تمر بها البلاد حاليًا.