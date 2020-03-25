إغلاق سوق بئر العبد الشعبى بشمال سيناء لمواجهة فيروس كورونا

شمال سيناء - محمد حسين

أغلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة شمال سيناء اليوم ، سوق بئر العبد الأسبوعى الشعبى ، وذلك تنفيذا للإجراءات التى تتخذها الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا .

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له،أنه طبقا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة من ديوان عام المحافظة ، نظرا للظروف التى تمر بها البلاد من تفشى وباء كورونا والحد من الزحام وحفاظا على أرواح المواطنين بمركز بئر العبد ، تقرر إيقاف العمل بالسوق الأسبوعى بمدينة بئر العبد بصفة مؤقته لحين زوال السبب.

وناشد مجلس مدينة بئر العبد المواطنيبن بالالتزام بقرارات مجلس الوزراء،مع التاكيد بأن جميع السلع متوفرة من خضروات وفاكهة وسلع تموينية وغاز ومواد غذائية .

وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء فى بيان له ، أن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استجاب لمطالب أهالى المدينة بتوفير سيارة ماكينة الصرف الآلى المتنقلة لصرف المرتبات ، لتخفيف الزحام على ماكينات البنك المتواجد ببئر العبد فى إطار إجراءات تخفيف الزحام للحد من خطر انتشار فيروس كورونا .

وتابع محسن سالم رئيس مدينة بئر العبد ، مع مدير فرع البنك بالمدينة إجراءات تغذية ماكينات الصرف الآلية بالسيارة المتنقلة لصرف المرتبات والمعاشات ببئر العبد للحد من الزحام على الماكينات.

وأطلق مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء ، حملة تعقيم شوارع المدينة والأحياء بمشاركة مختلف الجهات الحكومية واهالى المدينة .

وقال محسن سالم، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء ، ان الحملة هى مبادرة يشارك فيها الجميع من جهات ومسؤولين رسميين ورموز العمل الأهلى، وبدأت بتعقيم وتطهير شوارع المدينة الرئيسية ولاتزال متواصلة حتى الانتهاء من تعقيم مختلف أنحاء المدينة .

وسبق وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ان فريق طبى متخصص انتهى اليوم من تعقيم 4 مدارس بنطاق مدينة الشيخ زويد

وأوضح البيان أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وإشراف الدكتور محمد حسن مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، وسلامة سلمان مدير عام الإدارة التعليمية بالشيخ زويد، والمهندسة هناء مدير وحدة الملاريا، واصل الفريق الطبى بالإدارة حملة تطهير وتعقيم المدارس، وذلك فى اطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم تعقيم مدارس أبو طويلة وأبو زرعى والعكور والمعنية.

وسبق وأعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء، الانتهاء من تطهير وتعقيم، مقر هندسة كهرباء الشيخ زويد فى إطار ما تقوم به الدولة من جهود لمكافحة أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .