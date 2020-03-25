إغاثة الأمم المتحدة كورونا يثير الذعر فى العالم.. وخطتنا تركز على 40 دولة فقيرة

إبراهيم سعيد

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والمنسق الأممى للإغاثة فى حالات الطوارئ مارك لوكوك، أن الوضع فى العالم يثير الذعر بسبب أنتشار فيروس كورونا، مؤكدا خطتنا لمواجهة كورونا تركز على 40 دولة فقيرة.

وقال مارك لوكوك، حسب ما نقلته قناة العربية الاخبارية، أنه لا بد من العمل لمنع تفشي كورونا، ونحن نراهن على رئاسة السعودية لقمة العشرين الافتراضية غدا.