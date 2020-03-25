إرسال المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة عبر البريد فى بنى سويف

بني سويف - أيمن لطفي

أكد المحاسب محمد طلعت، مدير عام القوى العاملة والهجرة ببنى سويف، وجود قاعدة بيانات بأسماء العمالة غير المنتظمة لدى المديرية، وتضم من يعملون فى مهن مختلفة مع المقاولين، لافتا إلى حصول هؤلاء على أربع منح سنويا قيمة كل منها خمسمائة جنيه، وتنفيذا لقرار محمد سعفان وزير القوى العاملة والهجرة بشأن صرف منحة خامسة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بالمحافظات، نظرا لما تمر به البلاد من مكافحة لفيروس كورونا ومنع انتشاره، وما تبع ذلك من إجراءات احترازية حالت دون عمل هذه الفئات وبقائها بالمنازل، أرسلت المديرية إلى هيئة البريد قيمة المنحة الاستثنائية ليصرفها المسجلون على قاعدة البيانات ببطاقة الرقم القومى من أقرب مكتب خدمات بريدية لمنازلهم بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف طلعت لـ"اليوم السابع"، أن العمالة غير المنتظمة التى لم يسجلها المقاولون على قاعدة بيانات المديرية يمكنهم التسجيل بأنفسهم عبر رابط الموقع الذى أعلنت عنه الوزارة التى تحرص على حقوق هذه الفئات.

وتابع محمد طلعت: أرسلت الوزارة مواد تعقيم عبارة عن محلول تم تخفيف كل 600 ملى منه بلتر مياه، وقام مسئول السلامة والصحة المهنية بسكبه فى ماكينة رش وارتداء بدلة واقية وتعقيم مبنى المديرية والمواقع التابعة، وذلك ضمن الإجراءات التى تسهم بها الوزارة فى خطة الدولة ومجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وفى ذات الصدد يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" (كوفيد - 19)، وذلك باتخاذ الاجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير والتوعية لمواجهة الفيروس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة على مدار الساعة يوميا، حيث استمرت الوزارة فى تطهير وتعقيم جميع المكاتب والقاعات، والمصاعد، بالإضافة إلى ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات وتعليق ملصقات للتوعية بجميع أدوار الوزارة، وتفقد سعفان، جميع إدارات ديوان عام الوزارة، وذلك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من تخفيض عدد العاملين بعد تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، وطريقة سير العمل داخل كل إدارة، كما تفقد سعفان مداخل ومخارج الوزارة وأماكن تواجد سيارات العاملين بها وحولها، وبوابات دخول الموظفين، ومنظومة الشباك الواحد المخصص للاستفسار والشكوى، فضلا عن تفقد وحدة إصدار تراخيص العمل، وصندوق الطوارئ، وإدارة التمثيل الخارجى واخيراً مركز معلومات الوزارة الذى يعمل وفقا منظومة إلكترونية متكاملة تهدف إلى تحويل العمل الورقى إلى العمل الإلكترونى للتسهيل على المواطنين وشدد سعفان على أن تكون جميع سيارات العاملين خارج مبنى الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للمحاسبات المجاور للوزارة، مؤكدا ضرورة التزام العاملين الموجودين طبقا للإجراءات الاحترازية بمواعيد العمل الرسمية، وتقديم الخدمة للمواطنين فى المكان المخصص لذلك .