إحالة عاطلين للجنائية بتهمة تكوين تشكيل عصابى لسرقة الدراجات البخارية بالساحل

كتب أحمد عبد لهادى

أمرت نيابة الساحل، إحالة عاطلين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات البخارية، حيث تم ضبطهما عقب سرقتهما 4 "توك توك" بأسلوب توصيل الأسلاك.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل، عن قيام شخصين، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال حوادث سرقات مركبات "التوك توك" بأسلوب"توصيل الأسلاك" وإخفائها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وهم جمال.ط مسجل خطر، وأحمد.ط عاطل وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 4 مركبة "توك توك" بإسلوب "توصيل الأسلاك"، وتم بإرشادههم ضبط مااستولوا عليه، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على "التوك توك" واتهامهم بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أحالتهما إلى محكمة الجنايات، عقب انتهاء التحقيقات معهما.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.