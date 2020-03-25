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أوقاف الإسكندرية :الجمعة القادمة ستصلى ظهرا فى المنازل وسيرفع الآذان بالمساجد

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:40 م
أوقاف الإسكندرية :الجمعة القادمة ستصلى ظهرا فى المنازل وسيرفع الآذان بالمساجد حملة أوقاف الأسكندرية على المساجد
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت إدارة المتابعة بالإدارات الفرعية التابعة لمديرية أوقاف الإسكندرية، حملة مفاجئة لمتابعة أوضاع المساجد فى اليوم الأربعاء، للتأكيد من إلتزام بقرارات وزارة الأوقاف بشأن غلق المساجد والزوايا وملحقاتها ورفع الآذان فى المساجد فقط دون الزوايا بصيغة الآذان المنصوص عليه

وقال الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إن هناك مرور مكثف من قبل تفتيش المتابعة وتفتيش الإدارات الفرعية والائمة للتأكد من تنفيذ التعليمات

ونبه على الإدارات بضرورة تكثيف المرور فى وقت الفجر لمتابعة الأوضاع ، ومؤكد أن الجمعة القادمة ستصلى ظهر فى البيوت وسيرفع الآذان بالمساجد، ولكن بزيادة كلمة (ظهرا) عقب صلوا فى رحالكم، صلوا فى بيوتكم

وكما شدد الشيخ محمد خشبة على ضرورة الالتزام بالتعليمات، وان من يخالف يعرض نفسه للمسألة القانونية

وأكد على استمرار غرف عمليات مديرية أوقاف الأسكندرية والإدارات الفرعية التابعة لها تعمل بقيادته الدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية ومديرى الادارات الفرعية لمتابعة الأوضاع فى مساجد الأسكندرية حرصا على تنفيذ قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا وملحقاتها ورفع الآذان فى المساجد فقط دون الزوايا بصيغة الآذان المنصوص عليه حسب تعليمات الوزارة.

يذكر أن قرر الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بقيادته وقيادة الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية وعضوية رؤساء الأقسام بالمديرية وكذلك غرف العمليات بالإدارات الفرعية.

كما قرر ندب جميع الأئمة للعمل بالتفتيش والمرور على المساجد والزوايا لمتابعة تنفيذ قرار الوزير ورفع تقرير أول بأول لغرفة العمليات بالإدارات الفرعيةعلى جميع العاملين بالأوقاف التنفيذ الفورى للقرار.

وأعلن عن أن صلاة الجمعة القادمة ستؤدى ظهراً فى المنازل، ومن يخالف يعرض نفسه للمسألة القانونية، وقامت المتابعة ومعها رئيس المساجد الحكومية بالمرور على إدارات البرج والعامرية أول وثان والدخيلة والعجمى وبذا تكون الإدارات كلها داخل الإسكندرية وعددها إحدى عشرة إدارة قد تم المرور عليها اليوم

يذكر أن قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، غلق المساجد وإيقاف صلاة الجماعة لمدة أسبوعين لما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التى ينبغى الحفاظ عليها، وبناء على الرأى العلمى لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التى تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات فى نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة الانسان 

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حملة أوقاف الأسكندرية على المساجد

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حملة أوقاف الأسكندرية على المساجد

 

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حملة أوقاف الأسكندرية على المساجد

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حملة أوقاف الأسكندرية على المساجد

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حملة أوقاف الأسكندرية على المساجد

 

 


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