اليوم السابع
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أنطونيو جوتيريش فى ذكرى ضحايا الرق: العنصرية مازالت تؤثر بشدة فى عالمنا

الأربعاء، 25 مارس 2020 04:37 م
أنطونيو جوتيريش فى ذكرى ضحايا الرق: العنصرية مازالت تؤثر بشدة فى عالمنا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة
ريهام عبد الله

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أكد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن العنصرية ما زالت تؤثر فى عالمنا بشدة وبشكل سلبى، وذلك فى ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى.

وقال جوتيريش فى تغريدة عبر حسابه بتويتر، ونقلها حساب الأمم المتحدة باللغة العربية:" رغم رفضنا للعنصرية، ما زلنا نعيش في ظل تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، وما زالت العنصرية تؤثر بشدة في عالمنا. يجب رفع أصواتنا في وجه كل أشكال التعبير عن العنصرية وكل مظاهر السلوك العنصري."

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

 

ووجّه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، دعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء العالم بهدف حماية من "يواجهون خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19.

ووفقا لوكالة "واس" قال جوتيريش، في كلمة مقتضبة في مقر الأمم المتحدة: إن من يدفع أغلى الأثمان لهذه النزاعات في العالم هم الأكثر ضعفاً، النساء والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمهمشون والمشردون، وهم يواجهون أيضاً خطر التعرض لخسائر مدمرة بسبب فيروس كوفيد-19".

وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أن الوقت قد حان لوقف النزاعات المسلحة والتركيز معا على المعركة الحقيقية في حياتنا.

وطالب بتوفير مبلغ ملياري دولار لمكافحة كورونا في مناطق يعيش فيها اللاجئون، مشيراً إلى أن اللاجئين وغيرهم ممن شردتهم الصراعات العنيفة معرضون للخطر بشكل مضاعف.

وحذّر الأمين العام للأمم المتحدة من أن بعض الدول تعاني جراء الحروب، قائلاً: "علينا ألا ننسى أن النظم الصحية قد انهارت في البلدان التي دمرتها الحروب، إضافةً إلى أن العاملين في مجال الصحة، وعددهم قليل أصلاً، قد استُهدفوا في أحيان كثيرة".

 


جوتيريش

انطونيو جوتيريش

الامم المتحدة

ذكرى الرق

احياء ذكرى الرقيق

العنصرية

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