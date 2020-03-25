اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 01:32 م
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أمن الإسكندرية يضبط مخزنًا به 1200 طن أرز مجهز لاحتكاره وبيعه بأسعار مرتفعة

الأربعاء، 25 مارس 2020 01:09 م
أمن الإسكندرية يضبط مخزنًا به 1200 طن أرز مجهز لاحتكاره وبيعه بأسعار مرتفعة حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شنت مديرية أمن الإسكندرية ، بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية ، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والسلع الغذائية غير الصالحة حفاظا على سلامة المواطنين ، وأسفرت الحملة عن ضبط المدير المسئول عن مخزن تابع لمخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة محرم بك .

وبالمعاينة تبين أن صاحب المخزن يقوم بتخزين كمية كبيرة من الأرز لحجبه وتداول كمية قدرها (1,200طن) أرز أبيض بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون ، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".


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تموين الاسكندريه

تحرير مخالفات مرورية

ضبط صاحب مخزن

مخزن سلع بدون ترخيص

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