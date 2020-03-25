كما تراجع سعر التسليم الفوري نحو 1.1% ليصل الي سعر 1614 دولارا للأوقية .

وعلى صعيد العملات، تراجع مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية - أمام سلة العملات الرئيسية بنحو 0.6% ، ليصل الي 104.4 نقطة.

وساهم الإعلان عن اتفاق الكونجرس وإدارة ترامب بشأن حزمة الدعم الاقتصادي في دعم الأسواق وتهدئة مخاوف المستثمرين نسبيا ، والذي تأكد من خلال القفزة التي سجلتها أغلب المؤشرات العالمية خلال تعاملات اليوم ، لتوقف نزيف الخسائر "المطولة " منذ بدء أزمة تفشي "كورونا".

وتضمن الحزمة الأمريكية تخصيص ما تصل قيمته إلى تأمين 377 مليار دولار في شكل قروض للشركات الصغيرة وتعويضات مباشرة لكافة أبناء الشعب الأمريكي.

كما تشمل الحزمة برنامجًا غير مسبوق يتم بموجبه تخصيص 500 مليار دولار توضع قيد تصرف وزارة الخزانة لدعم الشركات المنكوبة، على أن يتم استخدام بعض من هذه الأموال في ضمانات لبرنامج الإقراض الذي أعلنه الفيدرالي الأمريكي مساء الاثنين الماضي لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة.