أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 25 - 3 -2020

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 25 -3 -2020.





إيقاف تداول 40 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 40 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 40 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مدينة نصر للإسكان والتعمير، أسمنت سيناء، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، جى بى اوتو، المصرية للمنتجعات السياحية، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العامة لمنتجات الخزف والصينى، المصرية لتطوير صناعة البناء، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، العز للسيراميك والبورسلين، المجموعة المصرية العقارية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ جلاكسو سميثكلاين، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبوات الطبية، القناة للتوكيلات الملاحية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج، مصر للألومنيوم، مصر للأسواق الحرة، القاهرة للإسكان والتعمير، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الصناعات الكيماوية المصرية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير، وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، العربية للصناعات الهندسية، التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية لخدمات النقل، العامة لصناعة الورق، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، رواد السياحة، أجواء للصناعات الغذائية، شركة النصر للأعمال المدنية



البورصة تربح 6.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.515 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 213.1 مليون ورقة مالية بقيمة 677.9 جنيه، عبر تنفيذ 21.2 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 54.54% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 40.56%، والعرب على 4.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 56.31% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.68%.

ومال صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 66 ألف جنيه، 15.8 مليون جنيه، 153.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 63.2 مليون جنيه، 87.6 جنيه، 15.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 9865 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 1313 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 11191 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3672 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 1021 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.57% ليغلق عند مستوى 607 نقطة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 10.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.80%

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 1.460 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.77%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 4.020 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.54%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب بسعر إغلاق 1.921 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.46%

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 1.435 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.38%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 9.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.91%

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 6.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.58%

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 5 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.42%

- أسمنت بورتلاند طرة المصرية بسعر إغلاق 4.850 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.72%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 11.100 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.56%