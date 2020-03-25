اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مارس 2020 03:50 ص
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أسباب مختلفة لتساقط الرموش اعرفيها وعالجى نفسك

الأربعاء، 25 مارس 2020 03:00 ص
أسباب مختلفة لتساقط الرموش اعرفيها وعالجى نفسك الرموش-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"رموشى بتقع"، هى من المشكلات الشهيرة التى تعانى منها الفتيات وتؤثر على جمالهن وحالتهن النفسية ، حيث تسبب لهن الإحراج والقلق دائما، قد يكون ذلك نتيجة استخدام مستحضرات تجميل غير صحية أو الاصابة ببعض المشاكل الصحية، لذلك يقدم اليوم السابع الأسباب الصحية الأكثر شيوعا لتساقط الرموش ، حسب ما ذكره موقعgoodhousekeeping وهى:

أسباب مختلفة لتساقط الرموش
 

1: قد يكون تساقط الرموش ناتج عن وجود ضعف شديد فى الجهاز المناعى مما يؤثر على أعضاء الجسم المختلفة.

2:وجود اضطرابات شديدة فى الغدة الدرقية مما تؤثر على الهرمونات وتسبب تساقط الشعر والرموش، سواء كان خلل فى نشاط الغدة أو فرط نشاط الغدة.

3:سوء التغذية ونقص الفيتامينات فى الجسم يؤثر على صحة الشعر ويسبب تساقط الرموش وشحوب الجلد والبشرة، لذلك لا بد من الفحص الدورى وتناول المكملات الغذائية الهامة لصحة الجسم.

4:وجود مشاكل والتهابات فى العين تعرضك للإصابة بتساقط الرموش.

5:التعب والإرهاق الشديد فى الجسم من الأسباب التى تعرضك لتساقط الشعر والرموش .

6:استخدام مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية تؤثر على صحة الرموش وتسبب التساقط.

وفى هذه الحالة ينصح بزيارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة  وتناول العلاج المناسب للحالة مع الاهتمام بتناول المكملات الغذائية والفيتامينات الهامة لصحة الجسم، كما ينصح بعدم استخدام مستحضرات التجميل المنتهية الصلاحية حيث تؤثر على صحة العيون والرموش.

كما ينصح بالاهتمام بتناول الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة والتى تحافظ على صحة الشعر والرموش وتمنع التساقط والتلف

 

 


الرموش

تساقط الرموش

العين

سوء التغذية

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