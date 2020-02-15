سوبر كورة
Ads
السبت، 15 فبراير 2020 04:22 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

فقدان الحواجب والرموش له أسباب صحية.. منها قصور الغدة الدرقية

السبت، 15 فبراير 2020 04:00 ص
فقدان الحواجب والرموش له أسباب صحية.. منها قصور الغدة الدرقية تساقط الشعر-صورة ارشيفية
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أي تساقط للشعر يحدث فى الجسم، يمكن أن يكون سببا لعدة عوامل محتملة، وقد يواجه الشخص أيضا تساقط شعر الحواجب والرموش أيضا، أحد الأسباب المهمة لفقدان الحواجب والرموش هو الاستخدام الصارخ للمكياج أو قد يكون بسبب نقص العناصر الغذائية اللازمة أو بعض العلاجات الطبية مثل العلاج الكيميائي حيث يفقد الناس كل شعر في معظم الحالات.
 
 الأهم من ذلك ، ينبغي على للشخص أن يعرف الأسباب المحتملة قبل البحث في الواقع عن علاج، وذلك وفقا لموقع "WebMD". 

اسباب تساقط شعر الرموش والحواحب 

قصور الغدة الدرقية

لا يتعلق قصور الغدة الدرقية على  فقدان وزن الجسم فقط، وذكرت  مؤسسة الغدة الدرقية البريطانية ، أن قصور الغدة الدرقية لفترات طويلة وفرط نشاطها  من الأسباب المهمة وراء تساقط الشعر. 
 
يتناسب مقدار تساقط الشعر بشكل مباشر مع المرحلة التي تم فيها تشخيص الغدة الدرقية والدواء،وفي بعض الحالات ، هناك أوقات يكون فيها تساقط الشعر أكثر بسبب الدواء. 

داء الثعلبة

 يمكن أن يحدث تساقط الشعر في داء الثعلبة في أي مكان في الجسم بما في ذلك فروة الرأس والحواجب والرموش أيضًا، و يحدث هذا بشكل رئيسي عندما يهاجم الجهاز المناعي الجسم الشخص بصيلات الشعر، مما يؤدي إلى تساقطه بشكل مفاجئ. 

العلاج الكيميائي

أحد العلاجات الشائعة لفقدان الشعر هو العلاج الكيميائي لبعض أنواع السرطان فى الجسم، وعلى الرغم من أن العلاج الكيميائي هو أحد أكثر العلاجات فعالية لقتل الخلايا السرطانية التي تتكاثر بسرعة في الجسم، إلا أنه  في معظم الحالات، يهاجم أيضًا خلايا جذور الشعر المؤدية إلى تساقط الشعر من الجسم كله، بعض الأدوية الكيماوية ، وخاصة تلك المستخدمة لعلاج السرطانات الهرمونية تؤدي إلى تساقط الشعر أكثر من غيرها.
 
 تهاجم العقاقير الكيماوية الشعر على الحواجب والرموش، لذا يجب على الأشخاص الذين  يخضعون للعلاج الكيميائي اتخاذ عدة تدابير لعدم ترك تساقط الشعر يزعجهم.

الجذام

 
الجذام هو اضطراب مزمن ، يؤثر على الأعصاب والجلد والجهاز التنفسي العلوي مما يؤدي إلى حدوث تشوهات في الجسم، منها تساقط العشر حتى على الرموش والحواجب.
 
 

تساقط الشعر

الحواجب

الثعبلة

اسباب تساقط الشعر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: حرمان الإناث من الميراث موروث جاهلى وحرام شرعًا

دار الإفتاء: حرمان الإناث من الميراث موروث جاهلى وحرام شرعًا

ما سر حزن رئيس النواب من أعضاء البرلمان وتلويحه بتفعيل "لائحة البرلمان"؟

ما سر حزن رئيس النواب من أعضاء البرلمان وتلويحه بتفعيل "لائحة البرلمان"؟

داعية سلفى مهاجما الحوينى: صاحب منهج تكفيرى ويتواصل مع المحرضين ضد مصر

داعية سلفى مهاجما الحوينى: صاحب منهج تكفيرى ويتواصل مع المحرضين ضد مصر

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 2.9 مليون رأس طائر ضد أنفلونزا الطيور

"الخدمات البيطرية" تؤكد تحصين 2.9 مليون رأس طائر ضد أنفلونزا الطيور

الصين تعلن عن 143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

الصين تعلن عن 143 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

30 صورة تجسد فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

30 صورة تجسد فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

"التضامن" تبدأ اليوم اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات جنوب الصعيد

"التضامن" تبدأ اليوم اختبارات مشرفى حجاج الجمعيات الأهلية لمحافظات جنوب الصعيد

صور.. قصة الفيلا المهجورة لبطل فيلم "فجر الإسلام".. تقع بمنطقة أثرية

صور.. قصة الفيلا المهجورة لبطل فيلم "فجر الإسلام".. تقع بمنطقة أثرية

تامر حسنى يتألق فى حفل عيد الحب وسط 30 ألف من جمهوره.. فيديو وصور

تامر حسنى يتألق فى حفل عيد الحب وسط 30 ألف من جمهوره.. فيديو وصور

وفد عمانى بالقاهرة لفتح أسواقها للخيل المصرى.. واستمرار التصدير لأوروبا

وفد عمانى بالقاهرة لفتح أسواقها للخيل المصرى.. واستمرار التصدير لأوروبا

كيف كشفت وزارة الصحة باحترافية الراكب الأجنبى الحامل لفيروس كورونا؟.. فيديو

كيف كشفت وزارة الصحة باحترافية الراكب الأجنبى الحامل لفيروس كورونا؟.. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

أخبار × 24 ساعة.. المهن الطبية: 105% زيادة بالاستثمارات من 2013 وحتى 2018

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة