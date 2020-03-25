أخبار × 24 ساعة.. السيسى: أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، فيروس هانتا Hantavirus يتصدر التريند العالمى بعد تسجيله أول حالة وفاة بالصين، وزير الإعلام :حددنا مع الداخلية 4 ضوابط لحركة الصحفيين والإعلاميين فى الحظر.

الحكومة: استمرار وسائل الإعلام فى ممارسة أعمالهم دون التقيّد بالحظر

غادة والى تطلق تحدى الموظفين لتحديد أفضل ابتكارات العمل عن بُعد

ننشر قرارات رئيس مجلس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا.. أبرزها حظر التجوال

السيسي يتفقد بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم ضد فيروس كورونا

فيروس هانتا Hantavirus يتصدر التريند العالمى بعد تسجيله أول حالة وفاة بالصين

القوات المسلحة تقضى على 513 مزرعة خشخاش على مساحة 416 فدان فى سيناء

النقل العام تعلن تشغيل خطوطها من 6.30 صباحا حتى 6 مساء خلال فترة حظر التجوال

وزير الإعلام :حددنا مع الداخلية 4 ضوابط لحركة الصحفيين والإعلاميين فى الحظر

الداخلية تتخذ إجراءات تنفيذ حظر حركة المواطنين ومساندة جهود الدولة

الحكومة تقرر مد تعليق حركة الطيران لمدة 15 يوما إضافية

السيسى: جميع أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

السكة الحديد والمترو: إيقاف حركة القطارات خلال حظر التجوال والتطبيق من الغد

قانون الطوارئ يسمح بـ6 تدابير لمواجهة كورونا منها حظر التجول والسجن للمخالف

فيديو.. رئيس الوزراء: مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين