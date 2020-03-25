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أخبار × 24 ساعة.. السيسى: أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

الأربعاء، 25 مارس 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. السيسى: أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود راغب

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها، فيروس هانتا Hantavirus يتصدر التريند العالمى بعد تسجيله أول حالة وفاة بالصين، وزير الإعلام :حددنا مع الداخلية 4 ضوابط لحركة الصحفيين والإعلاميين فى الحظر.

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النقل العام تعلن تشغيل خطوطها من 6.30 صباحا حتى 6 مساء خلال فترة حظر التجوال

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السيسى: جميع أجهزة الدولة ستتصدى لأى محاولات للإخلال بالإجراءات الاحترازية بمنتهى الحزم

السكة الحديد والمترو: إيقاف حركة القطارات خلال حظر التجوال والتطبيق من الغد

قانون الطوارئ يسمح بـ6 تدابير لمواجهة كورونا منها حظر التجول والسجن للمخالف

فيديو.. رئيس الوزراء: مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين آخرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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