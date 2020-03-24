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7 قرارات حاسمة يبدأ تطبيقها غدا الأربعاء فى مقدمتها حظر التجوال

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:10 م
7 قرارات حاسمة يبدأ تطبيقها غدا الأربعاء فى مقدمتها حظر التجوال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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تبدأ من غدا الأربعاء بدء التنفيذ والتطبيق الفعل لقرارات الحكومة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. 

 

وتتضمن هذه الإجراءات ما يلى:

1 - حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة.

3 - غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت. 

4 - تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

5 - مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

6 - مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين.

7 - تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين.

8 - يستثنى من قرارات حظر حركة المواطنين الأطباء والصحفيين والإعلاميين.

 


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