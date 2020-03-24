7 قرارات حاسمة يبدأ تطبيقها غدا الأربعاء فى مقدمتها حظر التجوال

تبدأ من غدا الأربعاء بدء التنفيذ والتطبيق الفعل لقرارات الحكومة التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء.

وتتضمن هذه الإجراءات ما يلى:

1 - حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحا.

2 - إيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص فى نفس الفترة.

3 - غلق كافة المحال التجارية والحرفية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومى الجمعة والسبت.

4 - تعليق جميع الخدمات فى الشهر العقارى والمرور لمدة أسبوعين مع استثناء مكاتب الصحة.

5 - مد تعليق الدراسة فى المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

6 - مد تعليق حركة الطيران لمدة أسبوعين.

7 - تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين.

8 - يستثنى من قرارات حظر حركة المواطنين الأطباء والصحفيين والإعلاميين.