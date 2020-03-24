6 توصيات من البرلمان للحكومة فى مجال الوقاية الصحية

كتبت - نور على

وضعت لجنة الرد على التقرير السنوى عن تقدم أعمال برنامج الحكومة عن الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 ) تحت عنوان "مصر تنطلق" توصيات فى مجال الوقاية الصحية والسياسة السكانية وتنظيم الأسرة، وتضمنت التى:..

1- تفعيل قانون حظر بيع السجائر لمن هم فى سن الطفولة، وفرض عقوبة على المخالفين لذلك؛ للحد من انتشار

التدخين والتعاطى، وإجراء الفحص الطبي لطلبة المدارس والجامعات والمعاهد سواء الخاصة أو العامة، لمكافحة

الإدمان.

2- إعداد حملات توعية وإرشاد فى مجالات الصحة العامة والتغذية السليمة، واتباع العادات الصحية، وكل ما يتعلق بالوقاية من الأمراض.

3- تطوير بنوك الدم على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة فحص أكياس الدم، وإنشاء موقع الكترونى لبنوك الدم

المصرية بكافة أنواعها فى مختلف المحافظات.

4- زيادة الاهتمام بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة فى المناطق الريفية على وجه الخصوص.

5- التعاون والتنسيق بين أنشطة المجلس القومى للسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة؛ على نحو يكفل تكامل

هذه الأنشطة وعدم تداخلها.

6- التوسع فى تدريب الأطباء وهيئات التمريض فى مجال التوعية بقضايا تنظيم الأسرة، مع توفير خدمات ذات

جودة وأسعار مناسبة.