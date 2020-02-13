كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا وكيف يسبب الوفاة وطرق الوقاية

كتبت أمل علام

قالت صحيفة THE SUN يواصل فيروس كورونا اكتساحه فى جميع أنحاء العالم، وينتشر بسرعة، وقد أودى بحياة عشرات المئات من الأشخاص، وتم تأكيد وجود حالات فى 28 دولة.



فيروس كورونا القاتل

ما هو فيروس كورونا؟

هو اسم لعائلة كبيرة من الفيروسات التى تسبب الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة والأمراض الشديدة مثل سارس، وفيروس كورونا الجديد "COVID-19" هو سلالة جديدة لم يتم تحديدها من قبل فى البشر، يهاجم الجهاز التنفسى، مسبباً آفات الرئة الشبيهة بالالتهاب الرئوى، ظهر لأول مرة منذ نحو شهر ويعتقد أنه انتقل من الخفافيش إلى البشر، فى مدينة ووهان الصينية.

وتعد أفضل الطرق للحماية من الإصابة بفريوس كورونا معرفة الأعراض، وكيف تحمى نفسك ومتى تحصل على مساعدة طبية .؟

انتشار الفيروس فى 28 دولة

ما علامات الإنذار المبكر؟

وفقًا لـ NHS هيئة الصحة العامة البريطانية، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، عادة ما تشمل الأعراض المبكرة لعدوى الفيروس التاجى سيلان الأنف، السعال، والتهاب الحلق، ارتفاع حرارة الجسم، الشعور بالتعب، وصعوبة فى التنفس، تشبه هذه الأعراض أمراض الجهاز التنفسى الأخرى مثل الأنفلونزا ونزلات البرد، ومع ذلك يقال إن هذه السلالة الجديدة تؤدى على الأرجح إلى حدوث سعال وحمى، كما لاحظ الخبراء، ويحذرون من أن الحالة يمكن أن تتطور ويمكن للضحايا أن يصابوا بمضاعفات شديدة، وتشمل هذه الأعراض الالتهاب الرئوى وتورم الرئتين، ما قد يجعل من الصعب على الرئتين نقل الأكسجين إلى مجرى الدم، ما يؤدى إلى فشل الأعضاء والوفاة، ويمكن للالتهاب الرئوى الحاد أن يقتل الناس عن طريق التسبب فى "غرق" الرئة بالسائل الذى يملا رئتيهم.



مشاركة الطعام قد ينقل العدوى بفيروس كورونا

ما مدى سرعة ظهور الأعراض؟

ينتقل الفيروس بين الناس فى الرزاز من خلال السعال والعطس واللمس أو المصافحة، ويُعتقد أن الأعراض تظهر بين يومين وعشرة أيام بعد الإصابة بالفيروس.

متى يجب علي طلب المساعدة؟

إذا كنت قد سافرت إلى ووهان أو مقاطعة هوبى فى الصين (أو أى منطقة متأثرة بشكل كبير) فى آخر 14 يومًا، أو كنت على اتصال وثيق مع شخص لديه أعراض، أو مريض أو مشاركته فى تناول الطعام، فاتصل بالمستشفى فورا للحصول على المشورة الآن.

وقالت الصحيفة إنه يجب عليك أيضًا الاتصال بـالمستشفى أيضا إذا كنت قد سافرت إلى أجزاء أخرى من الصين بما فى ذلك ماكاو وهونج كونج، بالإضافة إلى تايلاند واليابان وتايوان وسنغافورة وجمهورية كوريا أو ماليزيا فى آخر 14 يومًا وكان لديك سعالا أو ارتفاع فى درجة الحرارة أو قصور فى التنفس.

وأوضحت هيئة الصحة العامة فى إنجلترا أن الاتصال الوثيق يعرف بأنه على بعد مترين من شخص ما لمدة 15 دقيقة أو أكثر أو العيش فى غرفة لفترة طويلة مع شخص مصاب.



الفيروس ينتقل على بعد متر من الشخص المصاب

وتحث هيئة الصحة العامة البريطانية الناس على البقاء فى منازلهم وتجنب الاتصال بأشخاص آخرين، لو كنت مصابًا بالفيروس، حيث إنك تخاطر بنشره على الآخرين.

إذا كنت تعانى من السعال أو ارتفاع درجة الحرارة، أو كنت تعانى من ضيق فى التنفس، لا تترك منزلك دون الحصول على مشورة من الطبيب.

كيف يمكنني حماية نفسى؟

إن أفضل طريقة لمنع الإصابة بأى شكل من أشكال فيروس كورونا، هى النظافة الجيدة، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC ".

ولتقليل خطر الإصابة، يجب عليك اتباع الآتى:

أولا: اغسل يديك كثيرًا بالصابون والماء، لمدة 20 ثانية على الأقل.

ثانيا: لا تلمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدى غير مغسولة.

ثالثا: تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.

رابعا: إذا كان لديك أعراض شبيهة بالبرد، فيمكنك المساعدة فى حماية الآخرين من خلال البقاء فى المنزل عندما تكون مريضاً وتجنب الاتصال بالآخرين.

خامسا: يجب أيضًا أن تغطى فمك وأنفك بمنديل عندما تسعل وتعطس ثم ترميه وتغسل يديك.

سادسا: من المهم أيضًا تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التى ربما تكون قد لمستها.