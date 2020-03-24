ياتا: توقعات بانخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية 250 مليار دولار هذا العام

قال الاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا) اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 250 مليار دولار هذا العام، بتراجع نسبته 44% مقارنة مع المستويات المسجلة فى 2019، فى الوقت الذى ينال فيه تفشى فيروس كورونا من القطاع.
ياتا: توقعات بانخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية 250 مليار دولار هذا العامالثلاثاء، 24 مارس 2020 02:57 م
إياتا
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