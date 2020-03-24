اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:33 م
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وصول 20 ألف لتر مواد مطهرة لاستخدامها في تعقيم المنشآت بالوادي الجديد

الثلاثاء، 24 مارس 2020 08:10 م
وصول 20 ألف لتر مواد مطهرة لاستخدامها في تعقيم المنشآت بالوادي الجديد محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد ماهر أبو نور

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أعلنت محافظة الوادي الجديد عن وصول 20  ألف لتر مواد مطهره للمحافظة ،لتوزيعها على المراكز  للاستخدام في تعقيم المنشآت والسيارات الماره بمنافذ المحافظه، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وذلك بعد أن فرضت محافظة الوادي الجديد، أمس الأحد، تعقيمًا وتطهيرًا إجبارياً في المنافذ الحدودية ومداخل المحافظة، وذلك على كافة السيارات القادمة للمحافظة من المحافظة الأخرى وذلك ضمن الخطة التي تتبناها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور ناجى محمد عوض، مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، إنه جرى الدفع بالفرق البيطرية بالفرافرة والخارجة وباريس للتواجد على المنافذ الخاصة بالمحافظة والتي تربطها بالمحافظات الأخرى لإجراء الرش والتعقيم ضمن توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف عوض، أن يجري تعقيم سيارات النقل بمختلف أنواعها وأتوبيسات الركاب وسيارات الأجرة كما يجري أيضا تعقيم كافة الحمولات التي تحملها هذه السيارات، مشيرا إلى أن الفرق الخاصة بالمديرية منتشرة على مدار 24 ساعه بجميع المنافذ . وأكد عوض أن الفرق البيطرية تم الدفع بها للتواجد بسيارات الأجرة لتعقيم جميع سيارات الأقاليم والخطوط الداخلية للوقاية من فيروس كورونا مضيفا أن أعمال التعقيم مستمرة.

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد التقي اليوم الثلاثاء برؤساء قرى مراكز الداخله والفرافرة وبلاط وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من القيادات التنفيذيه والأمنية ، وذلك في اجتماع عقده لمتابعه تنفيذ الإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظه لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث أكد على ضرورة التنسيق مع الفنادق للمتابعة المستمرة للحالة الصحية للعاملين بها، للتأكد من عدم وجود أي إصابات.

وناشد الزملوط منظمات المجتمع المدني بتفعيل دورها على الأرض وذلك من خلال التعاون مع الجهاز التنفيذي والجهات المعنيه لمساعدة قطاع الصحة بالمحافظة بتفعيل الإجراءات الاحترازية وذلك بتخصيص أماكن انتظار مفتوحة بالمستشفيات والوحدات الصحية لمنع التكدس بالعيادات والطرقات، وتنفيذ إجراءات التطهير للسيارات والكشف على المواطنين بالمنافذ وبوابات الدخول، وتوفير مقاعد ومظلات أمام جميع ماكينات الصراف الألي بمعرفة البنوك لمساعدة المواطنين علي اتباع الإجراءات

وكلف الزملوط رؤساء المدن والقري بتكثيف حملات التوعية للمواطنين وتقديم الإرشادات والنصائح لهم للالتزام بالإجراءات ، والمتابعة المستمرة لكبار السن للاطمئنان علي صحتهم والتأكد من عدم إصابتهم ، مشددا بضروره التواصل مع التموين وممثلي الغرفه التجاريه للمرور اليومي على الأسواق للتأكد من توافر السلع واستقرار الأسعار ، مشددا باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للمخالفين .

 


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