موسكو أ ش أ)

ذكرت قناة زفيزدا التلفزيونية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو خضع لاختبار فيروس (كورونا) المتسجد بعد عودته من العاصمة السورية (دمشق)، وأشارت (زفيزدا) اليوم الثلاثاء، إلى أن الأطباء قاموا بقياس درجة حرارة وزيرة الدفاع سيرجي شويجو وأعضاء الوفد، الذي رافقه في زيارته أمس إلى دمشق وتم أخذ عينات منهم.

وأكدت القناة التلفزيونية الروسية أن التحاليل على فيروس ( كورونا) للوزير الروسى أظهرت نتيجة سلبية وعدم الإصابة.

يُذكر أن شويجو قام بزيارة للعاصمة السورية أمس الاثنين بتكليف من الرئيس الروسي، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد وبحث معه تطورات الوضع في سوريا.

وكان رئيس وزراء روسيا ميخائيل ميشوستين، أمهل، السلطات 5 أيام لتطوير نظام لتعقب الذين خالطوا أى شخص أصيب بفيروس كورونا وذلك باستخدام بيانات تحديد الموقع الجغرافى بالهواتف المحمولة.

ووفق النظام الجديد سيستقبل الناس معلومات إذا خالطوا شخصا مصابا بالفيروس وستمرر المعلومات ذاتها إلى مقر إقليمي خاص انشئ لمكافحة الجائحة.

وقال الكرملين إن الإجراء قانوني وجزء من إجراءات تتخذها روسيا لمحاولة وقف انتشار الفيروس .

وسيتعقب الإجراء "المواطنين الذين على صلة بمرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد بناء على معلومات من شركات تشغيل الهواتف المحمولة عن الموقع الجغرافي للهاتف المحمول لشخص معين".

وقالت وزارة الاتصالات في بيان إن هذا "سيتيح تنبيه للمواطنين (عبر الهاتف) إذا خالطوا شخصا يعاني من فيروس كورونا المستجد، ويبعث لهم برسائل بضرورة اتباعهم العزل الذاتي ".

وهناك 438 حالة إصابة مؤكدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في روسيا التي حظرت بشكل مؤقت دخول الأجانب للحد من انتشار الفيروس وهو عدد أقل من كثير من الدول الأوروبية.

ونصح سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو سكان العاصمة ممن تجاوز عمرهم 65 عاما والمصابين بأمراض مزمنة بالتزام منازلهم.

وتشدد روسيا قيود الحجر الصحي تدريجيا وتجهز نظامها الصحي لارتفاع الحالات، وقال سوبيانين إن على كبار السن والسكان الآخرين الأكثر عرضة للخطر الذهاب للصيدليات ومتاجر الأغذية فقط في حالة الضرورة وذلك بدءا من يوم الخميس وحتى 14 ابريل .