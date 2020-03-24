وأكدت القناة التلفزيونية الروسية أن التحاليل على فيروس ( كورونا) للوزير الروسى أظهرت نتيجة سلبية وعدم الإصابة.
يُذكر أن شويجو قام بزيارة للعاصمة السورية أمس الاثنين بتكليف من الرئيس الروسي، حيث التقى بالرئيس السوري بشار الأسد وبحث معه تطورات الوضع في سوريا.