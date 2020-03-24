اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:00 ص
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وزير الداخلية الكويتي: لا صحة لما تردد حول اختراق الوافدين لقرار حظر التجول

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:00 ص
وزير الداخلية الكويتي: لا صحة لما تردد حول اختراق الوافدين لقرار حظر التجول وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح
الكويت أ ش أ

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نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، ما تردد على مواقع التواصل الإجتماعي، حول اختراق مجموعة من الوافدين لقرار حظر التجول الجزئي.

وقال الصالح - في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - ،:"الاخوة والأخوات ..الفيديوات المتداولة حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي لتجمعات وافدين، قديمة، ونحن لن نقبل بأي تجاوز على القانون بشكل عام، وقرار حظر التجول بشكل خاص".

وأضاف الصالح أنه فيما يتعلق بالهتافات والتكبيرات التي أطلقت من المنازل مساء اليوم،  فتم التعامل معها من قبل رجال الأمن، وانتهت فورا.

وكان الاف الوافدين في الكويت، قد أطلقوا مساء أمس صيحات التهليل والتكبير من شرفات منازلهم، تضرعا إلى الله تعالى أن يحفظهم من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك بمناطق السالمية، وميدان حولي، والفروانية، وخيطان، والحساوي، وجليب الشيوخ، فيما قامت دوريات من الشرطة الكويتية، بمطالبتهم بالدعاء في منازلهم في سكينة وهدوء، لعدم اثارة الخوف بين صفوف المواطنين والمقيمين، خاصة الأطفال.

وكان مجلس الوزراء الكويتي، قد أصدر قرارا خلال اجتماعه الاستثنائي أمس الأول السبت، بفرض حظر تجول جزئي في كل أرجاء الكويت، اعتبار من أمس؛ وذلك في الفترة من الخامسة مساء وحتى الرابعة صباحا يوميا حتى إشعار آخر.

وعزا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، اتخاذ قرار فرض حظر التجول الجزئي، إلى بعض مظاهر عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

 


كورونا

الكويت

فيروس كورونا

الإجراءات الاحترازية

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