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وزير الإعلام :حددنا مع الداخلية 4 ضوابط لحركة الصحفيين والإعلاميين فى الحظر

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:17 م
وزير الإعلام :حددنا مع الداخلية 4 ضوابط لحركة الصحفيين والإعلاميين فى الحظر أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام
كتب محمد مجدى السيسى

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كشف أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، تفاصيل اتصاله مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتحديد ضوابط عمل الصحفيين والإعلاميين خلال فترة حظر حركة المواطنين، التي ستبدأ غداً من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً.
 
واستعرضها وزير الإعلام في أربع نقاط على النحو التالى : 
 
1. الصحفي أو الإعلامى الذى تقتضى ظروف عمله داخل توقيت الحظر، أن يكون حاملاً لكارنيه نقابة الصحفيين أو الإعلاميين المعتمد، بشرط أن يكون سارياً في عام 2020.
2. أن يكون الإدارى أو العامل في هذه المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حاملاً لخطاب معتمد من جهته، بمهمته وتوقيتها ووجهته.
3. أن يكون مراسلو القنوات الأجنبية العاملة في مصر، حاملين للكارنية المعتمد من المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات.
4. أن يكون الضيف في إحدى القنوات أو الإذاعات الذى تستدعى الحاجة إلى ظهوره على الهواء مباشرة داخل ساعات الحظر، مستقلاً سيارة القناة وليس سيارته الشخصية، ويكون بها خط سير محدد بين القناة ومكان الضيف، وموضحاً في الخطاب اسم الضيف وصفته وعنوانه.
 
ووجه وزير الدولة لشئون الإعلام في تصريحه لـ "اليوم السابع"،  كل القنوات والمؤسسات الصحفية والإعلامية، الالتزام بهذه القواعد، وتقليل العمالة إلى 20% خلال فترات الحظر، والاستعانة بالبرامج المسجلة قدر المستطاع، تعاونا مع قرارت الحكومة وإنجاح خطتها في مواجهة فيروس كورونا.
 
 

اسامه هيكل

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وزير الداخلية

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