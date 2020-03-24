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وزارة الصحة المغربية تعلن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 170

الثلاثاء، 24 مارس 2020 07:33 م
وزارة الصحة المغربية تعلن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 170 كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، قبل قليل، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب إلى 170 حالة، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، بعد تسجيل 27 حالة جديدة، وذلك على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة المغربية، في تصريح صحفي ، إن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 685 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن خمس حالات، بينما توفي أربعة أشخاص.

وتهيب وزارة الصحة المغربية بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

كانت السلطات المغربية قد نقلت وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، المصاب بـ"فيروس كورونا" المستجد إلى المستشفى، عقب عودته من مهام رسمية فى دول أوروبية.

وقال موقع هسبريس المغربى إن نقل الوزير المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، المصاب منذ 14 مارس الجارى، إلى المستشفى جاء بهدف إجراء الفحوصات الطبية الضرورية.


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