اليوم السابع
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هولندا تسجل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 811

الثلاثاء، 24 مارس 2020 03:49 م
هولندا تسجل 63 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وإصابة 811 مواجهة كورونا - أرشيفية
كتب سمير حسنى

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أعلنت السلطات الهولندية تسجيل أكبر ارتفاع يومي لعدد الوفيات بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الفيروس، بمعدل 63 حالة وفاة جديدة و811 إصابة جديدة، ويرتفع بذلك إجمالى الإصابات المسجلة في البلاد إلى 5560 حالة، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

 

كانت أعلنت السلطات المعنية فى دولة هولندا، أمس الاثنين، تسجيل 34 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بالإضافة إلى تسجيل 545 إصابة ليرتفع عدد الإصابات إلى 4749. 

 

يمتد تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، للتأثير على كافة مناحى الحياة البشرية، فى ظل سهولة انتشاره، ولكن يبقى لهذا للفيروس تأثير آخر حيث يتم التخلص حاليا من ملايين الزهور بشكل يومى فى هولندا فى ظل تراجع الطلب عليها جراء تفشى هذا الفيروس، ويحدث ذلك للمرة الأولى. 

 

وفيما أفادت قناة سكاى نيوز فى نبأ عاجل لها بالأمس، أن هولندا تسجل 43 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

 

وكانت السلطات الصحية الهولندية، أفادت بتسجيل 30 حالة وفاة و637 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وذكر المعهد الوطنى للصحة والبيئة الهولندي، الذى يتابع رسميا الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا فى البلاد، أنه تم رصد 637 إصابة جديدة بالعدوى خلال اليوم الماضي، ليرتفع عدد المصابين إلى 3631 حالة بعد أن كان على مستوى 2994 أمس الجمعة.

 


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