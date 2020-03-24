اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نقابة الأطباء تتبرع بـ 5 أجهزة تنفس صناعى لوزارة الصحة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 10:40 ص
نقابة الأطباء تتبرع بـ 5 أجهزة تنفس صناعى لوزارة الصحة لمواجهة كورونا أجهزة تنفس صناعى
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت النقابة العامة للأطباء، إنه فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد من مواجهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، ولضرورة تضافر جميع الجهود لمواجهتها، قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، قيام لجنة مصر العطاء التابعة للنقابة بسرعة شراء عدد خمسة أجهزة تنفس صناعى للتبرع بها لمستشفيات وزارة الصحة لإستخدامها فى أسرة الرعاية المركزة المجانية.
 
ودعت النقابة العامة للأطباء، فى بيان، اليوم، الثلاثاء، جميع منظمات المجتمع المدنى للتبرع بما تستطيع لمواجهة فيروس كورونا.
 
وأكدت النقابة، أنه في ظل التداعيات الصحية التي تمر بها البلاد وسرعة انتشار وزيادة معدل الإصابات والوفيات جراء العدوى بفيروس كورونا، وفى ظل كفاح الأطباء للسيطرة على إنتشار العدوى ومحاولات توفير نواقص مستلزمات الوقاية، تناشد النقابة جموع الشعب حتمية الالتزام بقواعد منع انتشار العدوى المعلن عنها، واهمها البقاء بالمنازل قدر المستطاع لتقليل التزاحم.
 
وتوجهت النقابة لجموع الشعب المصري وخاصة لذوى المتوفين بخالص العزاء سائلين المولى سبحانه أن يقى البلاد والعباد من كل شر وسوء وان يعجل بزوال الغمة.
 
كانت نقابة الأطباء، قد خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب التأكيد على جميع المرافق الطبية بضرورة توفير المستلزمات الوقائية للأطباء، خاصة بعد ورود كثير من شكاوى الأطباء تفيد وجود نقص فى بعض المستلزمات الوقائية لهم أثناء المكافح،  (مثل الماسكات)، مما يجعل عمل الأطباء فى هذه الحالة خطرا عليهم وعلى المجتمع حيث أن الطبيب من الممكن أن يصبح هو نفسه مصدرًا للعدوی.
 
وأكدت النقابة على ضرورة تقليص عمل المستشفيات والوحدات الصحية في العيادات الخارجية، وكذلك في أي تدخلات طبية غير عاجلة، مع ضرورة تقليل أعداد المرافقين والزوار للمستشفيات لمنع الإزدحام، مع ضرورة مراعاة عدم عمل الأطباء ذوي الأمراض المزمنة الخطيرة التي تؤثر على المناعة وتجعلهم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ، حيث أن أعضاء الفريق الطبي هم الأكثر تعرضا لمخاطر العدوى والسماح لهم بالعمل في هذه الظروف قد يتسبب في إنتشار العدوى بدلا من تقليلها.

نقابة الاطباء

جهاز تنفس صناعى

تنفس صناعى

كورونا

مصر العطاء

اخبار مصر اليوم

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عضو بنقابة الأطباء: 26 إصابة بكورونا بين أعضاء الفريق الطبى حتى الآن

الإثنين، 23 مارس 2020 01:51 م

نقابة أطباء القاهرة تطالب بالحد من الزحام بعيادات المستشفيات الحكومية لمنع العدوى

الإثنين، 23 مارس 2020 11:10 ص

نقابة أطباء الأسنان تطلق مبادرة لتشكيل فرق لمكافحة كورونا بالمحافظات

السبت، 21 مارس 2020 10:25 م

هل ارتداء الكمامة ضرورة وكيف يتم استخدامها؟.. نقابة الأطباء تجيب (فيديو)

السبت، 21 مارس 2020 10:54 ص

نقابة أطباء الإسكندرية ترفض الاستشارات الطبية "أون لاين": يجب فحص ومناظرة المريض

السبت، 21 مارس 2020 12:30 ص

نقابة الأطباء تطالب أعضائها بعدم وصف أى علاج باعتباره ضمن بروتوكول كورونا

السبت، 21 مارس 2020 12:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

البنك المركزى يمنح المنشآت السياحية قروضا لسداد مرتبات العاملين والموردين

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

روبوتات ديلفرى وتطبيقات ذكية.. تقنيات لجأ إليها العالم لمواجهة كورونا "فيديو"

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

مؤتمر صحفى هام ظهر اليوم لرئيس الوزراء وقرارات حكومية مرتقبة لمواجهة كورونا

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

الداخلية تلاحق المقاهى والمراكز التعليمية ومحال المنظفات مجهولة المصدر

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

أستاذ فقه بالأزهر: حظر التجوال كان موجودا أيام النبى محمد

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

تفاصيل خطة وزارة النقل للكارت الموحد لاستقلال وسائل المواصلات العامة

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

المرور: غرف متابعة لحركة السيارات بالطرق السريعة بعد تحذيرات الأرصاد

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تشترى شهادات بفائدة 15%؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

اليوم.. دار الافتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1441 هجريا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

مطالب برلمانية بفرض غرامات على المخالفين للتدابير الاحترازية لـمواجهة كورونا

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

كيف تستغل الإخوان "السوشيال ميديا" كأداة لشن حروب الجيل الرابع ضد مصر؟

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

أهم المعلومات عن أبحاث جامعة القاهرة الخاصة بأدوية علاج كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة