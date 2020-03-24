نائب المحافظ يتفقد مستشفى تلا لمتابعة الإجراءات الوقائية

المنوفية محمد فتحى

قام اليوم محمد موسي نائب المحافظ ،رافقه خالد العرفى رئيس مركزومدينة تلا والدكتورة مروه شلتوت رئيس فريق مكافحة العدوى ،والنائب عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب، بجولة تفقدية لمستشفى تلا العام ، حيث تفقد الأقسام المختلفة الإستقبال والباطنة، وغرف العزل وغيرها للإطمئنان من المرضى على مستوى الخدمات والرعاية الطبية المقدمه لهم، ومدى الاستعداد للتعامل مع أى حالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا ،في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمتابعة الإجراءات الإحترازية، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

حيث أوضح رئيس مكافحة العدوى ، أنه يتم الكشف على أى مريض قبل الدخول لقسم الإستقبال ،وفى حالة الإشتباه يتم حجز الحالة بغرفة خارج الإستقبال، ويتم أخذ عينة لعمل الفحوصات اللازمة ونقله الى مستشفى الحميات بشبين الكوم ،هذا فضلا عن تجهيز غرفتين للعزل داخل المستشفى وجارى تجهيز غرف أخر ى .

فيما أثنى نائب المحافظ على الدور، الذى يقو م به فريق العمل من أطباء وتمريض وعمال لمواجهة هذا الفيروس ،وقد وجه بأخذ كافة الإجراءات الإحترازية ، فيما أعرب لهم عن خالص تحيات وتقدير محافظ المنوفية للمجهودات التى يقومون بها وأنهم الأمل فى العبور بنا الى بر الأمان ،وأن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدا فى مساعدتهم بكافة الأمكانيات المتاحة.

وتفقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية غرف العزل بمستشفى الباجور العام والمخصص لعزل المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ، موجها مدير المستشفي بزيادة عدد غرف العزل ورفع درجة الاستعداد القصوي لإستقبال الحالات المشتبه بإصابتهم ، وذلك في إطار التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية فى التعامل مع الحالات المصابة و المشتبه بها بفيروس كورونا، رافقه محمود المرسي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور .

حيث إستمع المحافظ من مدير المستشفي عن آخر الأعمال والإجراءات الوقائية التي قامت بها المستشفي إستعداداً لاستقبال أي حالة مصابة بالفيروس أو مشتبه بها وذلك طبقاً لمعايير وزارة الصحة ، مضيفاً بأنه قد تم تخصيص 2 غرف عزل بالمستشفي لاستقبال أي حالة يتم إكتشافها، كما وجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من كافة التجهيزات بالدور الخامس والسادس بالمستشفي .

هذا وقد أكد محافظ المنوفية علي أنه تم تشكيل لجان لتدعيم فرق مديرية الصحة لمتابعة كافة الحالات القادمة من الخارج بنطاق المحافظة من خلال زيارات ميدانية بالمنازل للتأكد من عدم إصابتها أو الاشتباه بها خلال 14 يوم من تاريخ وصولها للمحافظة وفي حالة ظهور أي أعراض يتم إبلاغ وزارة الصحة فوراً ، موجهاً رئيس المدينة بتذليل كافة العقبات التي تواجهة أعمال اللجنة لتسهيل مهمتها .