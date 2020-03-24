ممرضة دمياط المصابة بكورونا تبث فيديو لطمأنة أهلها وتدعو للالتزام بالتعليمات

وقالت"آية" إنها قامت بإجراء تحليل لفيرس كورونا وكان الفيروس ايجابى وتم نقلها لمستشفى العزل وهى تعامل معاملة طيبة جدا وتطمئن أهلها وذويها.

ووجهت آية زغلول رسالة للمواطنين بضرورة أخذ موضوع الفيروس مأخد الجد والالتزام بالتعليمات جيدًا والالتزام بالمنزل منعًا لإنتشار الفيروس بين المواطنين وطالبت الجميع بالدعاء لعا بالشفاء العاجل حتى يمكنها أن تعود لأولادها مرة أخرى وأكدت أن أملها فى الله كبير وهو أفضل وأحن عليها من الكل.