ممرضة دمياط المصابة بكورونا تبث فيديو لطمأنة أهلها وتدعو للالتزام بالتعليمات

تداول نشطاء "فيس بوك" مقطع فيديو يخص إحدى مرضى فيروس كورونا من أبناء محافظة دمياط هى آية زغلول ممرضة بمستشفى دمياط العام، والتى أصيبت بفيرس كورونا وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسكندرية.
وقالت"آية" إنها قامت بإجراء تحليل لفيرس كورونا وكان الفيروس ايجابى وتم نقلها لمستشفى العزل وهى تعامل معاملة طيبة جدا وتطمئن أهلها وذويها.
ووجهت آية زغلول رسالة للمواطنين بضرورة أخذ موضوع الفيروس مأخد الجد والالتزام بالتعليمات جيدًا والالتزام بالمنزل منعًا لإنتشار الفيروس بين المواطنين وطالبت الجميع بالدعاء لعا بالشفاء العاجل حتى يمكنها أن تعود لأولادها مرة أخرى وأكدت أن أملها فى الله كبير وهو أفضل وأحن عليها من الكل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة