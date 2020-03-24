اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ممرضة دمياط المصابة بكورونا تبث فيديو لطمأنة أهلها وتدعو للالتزام بالتعليمات

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:31 ص
ممرضة دمياط المصابة بكورونا تبث فيديو لطمأنة أهلها وتدعو للالتزام بالتعليمات ممرضة دمياط المصابة بكورونا
دمياط معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تداول نشطاء "فيس بوك" مقطع فيديو يخص إحدى مرضى فيروس كورونا من أبناء محافظة دمياط هى آية زغلول ممرضة بمستشفى دمياط العام، والتى أصيبت بفيرس كورونا وتم نقلها إلى مستشفى العزل بمحافظة الإسكندرية.

وقالت"آية" إنها قامت بإجراء تحليل لفيرس كورونا وكان الفيروس ايجابى وتم نقلها لمستشفى العزل وهى تعامل معاملة طيبة جدا وتطمئن أهلها وذويها.
 
ووجهت آية زغلول رسالة للمواطنين بضرورة أخذ موضوع الفيروس مأخد الجد والالتزام بالتعليمات جيدًا والالتزام بالمنزل منعًا لإنتشار الفيروس بين المواطنين وطالبت الجميع بالدعاء لعا بالشفاء العاجل حتى يمكنها أن تعود لأولادها مرة أخرى وأكدت أن أملها فى الله كبير وهو أفضل وأحن عليها من الكل.

 


دمياط

اخبار دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

كورونا

اخبار الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أول مريضة تشفى من الكورونا تحكى لـ"اليوم السابع" تفاصيل رحلة علاجها من المرض.. سحر درغام: اتولدت من جديد والعلاج استمر 11 يوماً.. والأطباء قالوا الرئيس السيسي فتح خزاين مصر كلها لعلاج مصابى كورونا وأشكر الحكومة

الإثنين، 23 مارس 2020 02:00 م

محافظ دمياط توجه بنشر التوعية بين المواطنين للحد من انتشار كورونا المستجد

الأحد، 22 مارس 2020 05:43 م

طبيب دمياط يكشف رحلة شفاءه من كورونا ويوجه نصائح لتجنب الإصابة

السبت، 21 مارس 2020 09:44 م

الطبيب الناجى من كورونا يكشف تفاصيل رحلة علاجه لليوم السابع.. الدكتور أحمد عبد الله: 3 أقراص يوميا من "Hydroquin" كانت كفيلة بشفائى.. مصابو المحافظة فى تحسن.. ويجب مواجهة المرض بشعار "لا إفراط ولا تفريط"

السبت، 21 مارس 2020 12:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

قانون الإدارة المحلية يلزم الحكومة بإصدار استراتيجية تنمية قدرات الكوادر

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

الإفتاء: يجوز إخراج الصدقات والزكاة لمواجهة فيروس كورونا

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

ترامب: كورونا مشكلة طبية لن ندعها تتحول إلى أزمة مالية طويلة الأمد

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

نقيب الصحفيين يعلن غلق مقر النقابة ويصدر حزمة قرارات لمواجهة كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

كيف ترسل شكوتك لمحافظة القاهرة بعد غلق مراكز خدمة المواطنين بسبب كورونا

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

ننشر قائمة أسعار 131 سلعة فى 93 منفذ للزراعة بتخفيضات تصل لـ25%

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

البنك التجارى الدولى يدعم 10 آلاف أسرة فى "عمل الخير".. ويتحدى ياسين منصور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 23-3-2020 وعيار 24 بـ 180.84 ريال سعودى

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

موعد صرف المرتبات.. وإزاى البنوك تحميك من الكورونا.. مع أحمد يعقوب

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

المالية: تكلفة صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات 35 مليار جنيه

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

فيديو.. ميركل تتألم من كورونا ماذا قالت؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة