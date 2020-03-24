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مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 01:35 ص
مصرى قادم من ألمانيا: مصر تتعامل مع كورونا بجدية أكثر من دول بأوروبا ديفيد سامى
كتب هيثم سلامة

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أكد ديفيد سامى، مصرى قادم من ألمانيا، أن الحكومة المصرية تتعامل مع أزمة فيروس كورونا، أكثر جدية من دول أوربية، وفقا لما لمسته خلال عودته من مطار فرانكفورت إلى مرسى علم. 
 
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وقال ديفيد سامى، عن تجربته من خلال حسابه على فيس بوك: "الو! الأستاذ داڤيد؟! فى طياره كمان ١٢ ساعة رايحة.. لمصر على نفقتك الشخصية (هدفع تمن التذكرة)، جاهز تسافر!؟؟ دى كانت مكالمة من القنصل المصرة المحترم السيد حاتم ماجد بعد ما بعت إيميل للقنصلية بساعة وهشارك تجربتى سريعًا". 
 
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وأضاف: "أنا عايش فى ألمانيا وشفت بوست الفيسبوك بتاع القنصلية المصرية فى فرانكفورت اللى بيقول فيه إن لو فى مصرى فى ألمانيا وعنده مشكله محتاج يرجع مصر بعد قفل المطار، يخاطب القنصلية المصرية فى فرانكفورت".
 
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وأوضح: "جهزت حاجتى بسرعة شديدة وطلعت على المطار، لقيت ممثل محترم من القنصلية المصرية فى فرانكفورت واللى ماسبناش غير واحنا على باب الطيارة". 
 
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وأردف: "إحنا كنا تقريبًا 8 أشخاص بس فى الطيارة وبمجرد ما وصلنا مطار مرسى علم لقينا فريق طبى طلع الطيارة عقموا المكان وقاسوا درجة حرارة كل اللى فى الطيارة بما فيهم الطيار، وزعوا كمامات وجونتيات". 
 
وأكمل: "دخلنا على طول على اختبار كامل بتحليل دم واللى أثبت أن الركاب كلهم سالب وليس حاملين أى فيروس.. التعامل من الطاقم الطبى وظباط المطار كان فى منتهى الاحترام والجاهزية والتعاون حتى إن ساعدونا نلاقى عربية توصلنا القاهرة". 
 
وأثنى على الحكومة المصرية، قائلاً:"المجهود اللى معمول من الحكومه المصرية كويس واللى اختبرته إن الحكومة المصرية بتتعامل مع الفيروس بجدية أكتر من دول كتير فى أوروبا، وبشجع الشعب كمان أن نلتزم التعليمات ونقوم بدورنا عشان نعدى الوقت ده بأمان. وأنا لسه عازل نفسى فى أوضتى وماسلمتش على أهلى.. حتى لزيادة الاطمئنان... شكرًا مطار مرسى علم الدولى، وأن القنصل نفسه بعتلى على الواتس اب يطمئن أن كله مشى كويس وأنى وصلت بالسلامة". 
 

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