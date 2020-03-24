اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:43 م
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مصرع طفلة صدمتها سيارة بقرية دمنهور الوحش فى الغربية

الثلاثاء، 24 مارس 2020 12:34 م
مصرع طفلة صدمتها سيارة بقرية دمنهور الوحش فى الغربية اسعاف- أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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لقيت طفلة في العقد الأول من عمرها مصرعها صباح اليوم الثلاثاء ، وذلك إثر اصطدامها بسيارة بقرية دمنهور الوحش التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية ، وعلى الفور تم نقلها إلى مشرحة مستشفى زفتي العام ، وإبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة . 

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من العقيد محمد شبل مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع طفلة تدعى " زينب م " البالغة من العمر 4 سنوات والمقدمة بقرية دمنهور التابعة لمركز زفتي ، وذلك إثر اصطدامها بسيارة ، وعلى الفور تم نقلها إلى مستشفى زفتي العام وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
فيما لفظت أم وأطفالها الثلاثة أنفاسهم داخل منزلهم بكفر الزيات اختناقا بعد اشعالها دفايه، مما تسبب في نقص كمية الاكسجين في الغرفة ووفاتهم، انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور مركز كفر الزيات، بورود بلاغا لشرطة النجدة بالعثور على جثث " ر.ش.ص"، 35 سنة،  ربة منزل"، وأطفالها الـ 3 "ماجد مصطفى الديب12سنه ، داليا 8 سنوات، ريتال 3 سنوات"، داخل غرفة النوم 
 
انتقل العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون والرائد هادي سالم، رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات، لمكان الواقعة، وتبين من التحريات أن الأم وأطفالها يقيمون مع زوجها في منزل واحد، وانه يعمل فرد شرطة في مديرية أمن الغربية، وقامت الزوجة بإشعال الدفاية بغرض التدفئة وتوفت وأطفالها بسبب الاختناق نتيجة نقص الاكسجين بالغرفة.
 
تم التحفظ على جثث المتوفين الـ 4 ونقلهم الى مشرحة مستشفى كفرالزيات العام، تحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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