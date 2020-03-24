اليوم السابع
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مستشار النمسا: نحتاج لفحص 15 ألف حالة يوميا لملاحقة انتشار كورونا

الثلاثاء، 24 مارس 2020 02:24 م
مستشار النمسا: نحتاج لفحص 15 ألف حالة يوميا لملاحقة انتشار كورونا المستشار النمساوى سباستيان كورتس
فيينا (أ ش أ)

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قال المستشار النمساوى سباستيان كورتس، إن بلاده تحتاج إلى إجراء 15 ألف فحص يوميا لملاحقة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، وأضاف كورتس - فى مؤتمر صحفى اليوم الثلاثاء، أن "الهدف الأهم لنا فى هذه المرحلة زيادة الفحوصات الطبية بالإضافة إلى تقليل الاتصالات الاجتماعية"، مشيرا إلى استمرار الإجراءات المشددة للحجر الصحى المنزلى، ومنع التواجد فى الشوارع إلا لأهم الأسباب مع التوسع في فرض الغرامات لضمان تحقيق أعلى مستوى من التزام المواطنين.

وكانت وزارة الصحة النمساوية قد أعلنت، اليوم، ارتفاع الإصابات إلى 4486 إصابة، وتسجيل 25 حالة وفاة، بزيادة يومية نسبتها 24.15 في المائة. 

من جانب أخر أكد أوميت فورال، رئيس الهيئة الإسلامية النمساوية التزام المساجد الكامل بالحظر الذي فرضته الحكومة لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا".

وأضاف - فى تصريحات له اليوم الثلاثاء، أن المسلمين فى النمسا استجابوا على الفور لتعليق صلاة الجمعة للتصدي لخطر انتشار العدوى بالمرض ، كما ألغيت جميع الدروس والاجتماعات الخاصة بالمساجد .

ولفت إلى أن الهيئة تتابع الموقف لحظة بلحظة ، وتجمع كافة المعلومات المتاحة حول تهديد تلك الجائحة ، مشيرا إلى وجود اتصال وثيق مع مشغلي المساجد والأئمة فى الولايات النمساوية المختلفة ، كما يتم الرد على العديد من التقارير "الكاذبة" .

وكانت وزارة الصحة النمساوية، أعلنت ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، إلى 4517 حالة؛ منها 16 حالة تحتاج إلى رعاية طبية مكثفة، مشيرة إلى إصابة 84 طفلاً بفيروس كورونا. 
 
وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم أنه تم تسجيل 28 حالة وفاة في النمسا وتتركز معظم الإصابات بفيروس كورونا في مدينة تيرول، حيث تم تسجيل 1080 مريضًا. 
 
ومن جانبه ..أعلن مكتب العمل النمساوى ارتفاع عدد حالات البطالة جراء انتشار فيروس كورونا إلى 115 ألف شخص خلال 9 أيام حيث يجري إنهاء تسجيلهم في منظومة إعانات البطالة.
 
يذكر أن الحكومة النمساوية خصصت 38 مليار يورو في إطار حزمة مساعدات اقتصادية للشركات والأفراد لمعالجة التأثيرات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.

النمسا

مستشار النمسا

كورونا

فيروس كورونا

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