مسؤول فى البنتاجون: تفشى كورونا قد يستمر إلى شهر يوليو المقبل

كتب سمير حسنى

قال مسؤول في البنتاجون اليوم الثلاثاء، إن تفشي فيروس كورونا قد يستمر إلى شهر يوليو بناء على ما يحدث في الدول الأخرى، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة سكاى نيوز الإخبارية، وكانت منظمة الصحة العالمية كشفت اليوم الثلاثاء، عن أن نسبة كبيرة من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية سجلت فى أوروبا والولايات المتحدة، محذرة من تحول الولايات المتحدة إلى مركز لتفشي فيروس كورونا، لافتة إلى تسارع كبير للغاية في عدد الإصابات هناك.

وقالت المنظمة فى مؤتمر صحفى اليوم: نرى بارقة أمل في إيطاليا بتسجيل عدد أقل في الإصابات والوفيات.

كانت متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، قالت إنه من المتوقع أن ترتفع حصيلة وفيات كورونا البالغة 14510 "كثيرا" في ظل إبلاغ المنظمة عن حالات جديدة، وأوضحت أن 85% من حالات الإصابة المبلغ عنها في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة في أوروبا والولايات المتحدة.

وأضافت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك "تسارع كبير للغاية" في عدد حالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة ومن الممكن أن تتحول إلى مركز للتفشي.