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س وج.. لماذا نصاب بالفشل الكلوى وما هى طرق العلاج؟

الخميس، 20 فبراير 2020 08:00 ص
س وج.. لماذا نصاب بالفشل الكلوى وما هى طرق العلاج؟ الفشل الكلوي
فاطمة ياسر

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الكلى تعد من أهم أعضاء الجسم التي تساعد علي طرد السموم من الجسم، وفي بعض الأحيان تتعرض للفشل، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أعراض وأسباب وطرق علاج الفشل الكلوي وفقا لموقع "webmed".

ما هو  الفشل الكلوى؟

الكلي تعد من أهم أعضاء الجسم حيث إنها المسئول الرئيسي عن تنقية الدم والتخلص وطرد السموم عن طريق التبول، وفي حالة تعرضها للفشل لا تستطيع أن  تقوم بوظيفتها الخاصة في تنقية الجسم، وهذا يزيد الإصابة والتعرض للتسمم وفي بعض الأحيان نتيجة لتراكم السموم يزداد تعرض حياة الشخص للخطر.

ما هي أعراض الإصابة بالفشل الكلوي؟
 

هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الإصابة بالفشل الكلوي، ويجب التعرف عليها، ومنها:

-عدم القدرة علي التبول أو التعرض لقلة كمياته.

-الإصابة بتورم الساقين والقدمين، ويكون السبب في هذا الأمر هو التعرض لاحتباس السوائل وعدم قدرة الجسم علي التخلص من السموم وطردتها.

-عدم القدرة علي التقاط الأنفاس بشكل طبيعي.

-الشعور بالإجهاد وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي والتعب الغير مبرر.

-التعرض للغثيان المستمر نتيجة لتراكم السموم داخل الجسم.

-الشعور بألم في الصدر.

-بعض الحالات المصابة بالفشل الكلوي تتعرض للإغماء الغير مبرر.

-الشعور بألم شديد في الجانبين أي في مكان الكلي، وهذا الأمر يطلق عليه النوبات الكلوية.

ما هي أسباب الإصابة بالفشل الكلوي؟
 

هناك العديد من الأسباب التي تزيد فرص الإصابة بالفشل الكلوي، والتي يجب تجنبها للحفاظ علي صحتها، ومنها:

-تتعرض الكلي المهددة بالفشل إلي قلة تدفق  الدم إليها، ويكون السبب في ذلك الإصابة بمشاكل في القلب، أو عدم تناول كميات جيدة من الماء، وارتفاع ضغط الدم.

-في حالة تراكم السموم داخل الجسم دون خروجها خلال عملية التخلص من البول، تعد من الأمور المسببة للإصابة بالفشل الكلوي.

-الإصابة بفيروس أو عدوى يعرض الكلي للفشل.

-الإكثار من تناول المضادات الحيوية.

-الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية يزيد من فرص الإصابة بالفشل الكلوي.

-الإصابة بالتهابات الكلي.

-الأشخاص المصابون بالذئبة الحمراء أكثر عرضة.

-مرضي السرطان الذين يتناولون  العلاج الكيماوي يتعرضون في بعض الأحيان للفشل الكلوي.

-مرضي السكر هم أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي في حالة عدم الاهتمام بتنظيم نسبته في الدم.

 ما هي طرق علاج الإصابة بالفشل الكلوي؟
 

هناك بعض العلاجات الخاصة بالفشل الكلوي، ومنها:

-يتعرض مرضي الفشل الكلوي للغسيل الكلوي والهدف هو تنقية الدم والجسم من السموم المتراكمة داخله.

-في بعض الحالات يكون العلاج الأمثل هو زراعة الكلى.

 


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