محمد بن راشد يطلق حملة "شكرا.. خط دفاعنا الأول" دعما للكوادر الطبية

إيمان حنا

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى حملة #شكرا_خط_دفاعنا_الأول، وذلك تقديرا لجهود الفرق والكوادر الطبية كافة وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، الذين يعملون على مدار الساعة.

يأتى ذلك فى ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حاليا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/، باذلين أقصى جهودهم وطاقتهم لحماية وخدمة كل إنسان يعيش ويعمل على أرض الإمارات، حريصين على سلامة المجتمع الإماراتي بكل فئاته وتوفير بيئة صحية آمنة، وذلك ضمن مساعي دولة الإمارات الحثيثة للتصدي للفيروس واحتوائه من خلال استراتيجية تقصي ورصد وحجر فعالة لكل المرضى من حاملي الفيروس سريع العدوى والمشتبه بهم من المخالطين للمرضى، وتسخير وحشد كل إمكانات الدولة ومواردها لمكافحة الفيروس وتقليص رقعة انتشاره والحد من آثاره ونتائجه. وفق وام.

ونشر بن راشد آل مكتوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى" تويتر" فيديو لعدد من الكوادر الطبية في الدولة التي تقوم بواجبها في مكافحة فيروس كورونا كوفيد – 19، من أطباء وممرضين ومسعفين، واصفا إياهم بالأبطال وخط الدفاع الأول، نظير جهودهم التي يقومون بها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في الدولة، مؤكدا سموه أن التحديات تصنع الرجال.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : "مجتمعنا مطالب بالوقوف صفا واحدا خلف كوادرنا الطبية.. والذين يمثلون خط دفاعنا الأول في حربنا ضد الوباء العالمي"، مخاطبا سموه الفرق الطبية في الدولة بالقول: "شكرا خط دفاعنا الأول.. شكرا لتضحياتكم وسهركم وبذلكم من أجل الوطن".

وأضاف : " كادرنا الطبي اليوم هم حماة الوطن و هم سياج المجتمع و هم يخوضون المعركة ضد أكبر عدو للبشرية.. لهم الشكر والتقدير، يستحقون منا كل التشجيع والثناء، ندعو الجميع لشكر جنود الوطن المخلصين من الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الصحي في دولة الإمارات".

و قال : " شكرا لكل طبيب.. شكرا لكل ممرض.. شكرا لكل مسعف، شكرا لأصغر موظف قبل أكبر موظف.. هؤلاء ينتمون لأقوى جيش إنساني عالمي..جيش يحارب عدو البشرية فيروس كورونا .. نحن فخورون بالكوادر الطبية والإدارية الذين يضحون براحتهم من أجل مجتمعنا.. ويعطون من صحتهم من أجل صحتنا".

وأضاف : "كواردنا الطبية يستحقون منا كل الاحترام و علينا تحمل مسؤوليتنا المجتمعية بالحفاظ على سلامتنا وسلامة الوطن، كي لا يضيع جهدهم وتعبهم سدى"، مشيرا سموه إلى أن "كل مواطن ومقيم وزائر على هذه الأرض الطيبة مدين بسلامته و راحته للفرق الطبية التي تعمل دون كلل أو ملل".

و قال: "جيشنا الإنساني في معركته ضد فيروس كورونا لا ينتظر منا أي تقدير أو مكافأة، علينا مساعدته لإنجاز المهمة بالتقيد بتعليمات السلامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي والبقاء في البيوت".

و أضاف: " نحن على استعداد لبذل كل ما نملك من موارد و إمكانات في سبيل الحفاظ على أغلى ثروة لدينا، الإنسان، وكوادرنا الطبية المؤهلة تقود اليوم أكبر معركة من أجل الإنسان".

و دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كافة فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار إلى توجيه عبارات و رسائل شكر للفرق والكوادر الطبية في الدولة التي تقوم بمهمة وطنية عظيمة للحفاظ على حياتنا وضمان سلامتنا الصحية، من خلال #شكرا_خط_دفاعنا_الأول، وذلك لحشد همم هذه الكوادر وتقديم الدعم المعنوي لهم لمواجهة التحدي، والتأكيد على وقوفنا إلى جانبهم.